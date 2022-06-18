Олександр Положинський, у перервах між обстрілами, заспівав нову пісню

Український співак та екслідер гурту "Тартак" Олександр Положинський потішив прихильників новою піснею.

Її Олександр Положинський, який наразі перебуває на передовій у складі ЗСУ, написав ще до початку війни.

Втім, як розповів артист на сторінці в Instagram, записати пісню він зумів просто на фронті у перервах між обстрілами. Як зазначив Положинський, цю композицію він присвячує волонтерам:

"Написав пісню, яку не встиг записати. Щоби, якщо що, добра пісня не пропала, занотував, про всяк, на телефон. А потім і в студії зробимо. Дяка нашим волонтерам за важку невтомну працю і підтримку! Цінуємо", - підписав відео Положинський.

Шанувальники музиканта були захоплені його музичною роботою: "Героям Слава! Ну такий крутяк. Чути і без музики такий ритм чисто Сашка Положинського", "Овва! Однозначно всі ставимо вподобандеру! Класний фірмовий чит. Ще так класно звук рації був в тему. Що може бути чесніше: пісня для волонтерів від бійця ЗСУ", "Пишаюся що багато років слухаю вас. Велика дяка за ваш талант!".

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