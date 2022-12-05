Олександр Положинський у військовому обмундируванні поділився новим фото з передової

Співак Олександр Положинський поділився із шанувальниками світлиною з передової.

У своєму профілі в Instagram музикант опублікував фото на тлі засніженого лісу у спеціальному військовому обмундируванні.

"Добре в ЗСУ - всі прикрі інтернет-ср*чі долітають лише відголосками", - написав у дописі Положинський.

Олександр Положинський / Фото: instagram.com/oleksandrpolozhynskyi

Також у наступному дописі Олександр додав колаж з фото, де він у військовій формі разом із волонтерами. У публікації він привітав усіх волонтерів зі світом та подякував за допомогу українським захисникам.

"У мене багато подруг, друзів і просто знайомих, яких сьогодні з повним правом можу привітати з Днем Волонтера і Волонтерки. В якості вітання хочу просто подякувати всім вам, дорогі наполегливі та невтомні, за вашу працю", - написав Положинський.

Нагадаємо, раніше Олександр Положинський розповів, як опинився під ворожим обстрілом на фронті.

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