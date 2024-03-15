Олександр Положинський, який служить в ЗСУ, став жертвою шахраїв: "Не знаю, як з цим боротися"

Артист навіть спілкувався з людьми, яких обдурили злочинці.
Екслідер гурту "Тартак" Сашко Положинський, який від початку повномасштабної війни служить в лавах ЗСУ, зізнався, що натрапив на шахрайські схеми.
У своєму Facebook Сашко розповів, що аферисти в Мережі скористалися його особистим фото задля інформаційної пропаганди. Зокрема, пообіцяли нібито розповісти "правду" про ситуацію, яка склалася в Авдіївці. Ба більше, під фото Положинського його ім'я та прізвище також змінили й підписали як Владислав Бабій.
Артист обурився цією шахрайською схемою й зазначив, що це вже не вперше його затягують в інтернет-афери, але попри це він не знає, як їм протидіяти. І додав, що деякі жертви вже зверталися до нього напряму.
"Вже не вперше шахраї використовують мої фото. Не знаю, як з цим боротися. До мене потім інколи звертаються люди, яких ті обдурили. Я ніби не такий вже й бравий вояк – що їх так до моїх фото притягує?", - написав Олександр.
У коментарях підписники додали, що неодноразово бачили цього підозрілого юзера в коментарях у Мережі, й обурилися логікою шахраїв, які задля корисливих цілей використовують обличчя відомих людей.
- Так, бачив цього Бабія десь в коментарях Telegram
- Але як тебе, Сашко, можна не впізнати і подумати, що то інша людина?
- Шахраї. То зрозуміло. Більше запитань до наших громадян, які не знають відомих українців в обличчя
- Очі у Вас добрі, ото шахраям таке і треба
Нагадаємо, нещодавно ведуча Алла Мазур також розповіла про прикрий випадок, як вона натрапила на шахраїв і розкрила їхню схему.
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