Олександр Положинський, який служить в ЗСУ, став жертвою шахраїв: "Не знаю, як з цим боротися"

Екслідер гурту "Тартак" Сашко Положинський, який від початку повномасштабної війни служить в лавах ЗСУ, зізнався, що натрапив на шахрайські схеми.

У своєму Facebook Сашко розповів, що аферисти в Мережі скористалися його особистим фото задля інформаційної пропаганди. Зокрема, пообіцяли нібито розповісти "правду" про ситуацію, яка склалася в Авдіївці. Ба більше, під фото Положинського його ім'я та прізвище також змінили й підписали як Владислав Бабій.

Артист обурився цією шахрайською схемою й зазначив, що це вже не вперше його затягують в інтернет-афери, але попри це він не знає, як їм протидіяти. І додав, що деякі жертви вже зверталися до нього напряму.

Олександр Положинський став жертвою шахраїв / Фото: facebook.com/sashko.polozhinsky

"Вже не вперше шахраї використовують мої фото. Не знаю, як з цим боротися. До мене потім інколи звертаються люди, яких ті обдурили. Я ніби не такий вже й бравий вояк – що їх так до моїх фото притягує?", - написав Олександр.

У коментарях підписники додали, що неодноразово бачили цього підозрілого юзера в коментарях у Мережі, й обурилися логікою шахраїв, які задля корисливих цілей використовують обличчя відомих людей.

Так, бачив цього Бабія десь в коментарях Telegram

Але як тебе, Сашко, можна не впізнати і подумати, що то інша людина?

Шахраї. То зрозуміло. Більше запитань до наших громадян, які не знають відомих українців в обличчя

Очі у Вас добрі, ото шахраям таке і треба

Нагадаємо, нещодавно ведуча Алла Мазур також розповіла про прикрий випадок, як вона натрапила на шахраїв і розкрила їхню схему.

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