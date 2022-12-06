Олександр Положинський зізнався, чи доводилося йому вбивати окупантів під час служби у ЗСУ

Колишній лідер гурту "Тартак" Олександр Положинський відверто розповів про те, чи доводилося йому вбивати російських окупантів на передовій.

У день Збройних сил України музикант поділився своєю світлиною з передової, де він тримає автомата в укритті, та розповів, як проходить його служба.

"Вже більш, як пів року, я в ЗСУ. Я не став героєм, не вбив жодного ворога і на фронті був зовсім трохи. Але це класне відчуття - бути частиною славної родини крутезних дівчат і хлопців", - зізнався Положинський.

Сашко Положинський / Фото: instagram.com/oleksandrpolozhynskyi

Також Олександр привітав зі святом своїх побратимів та подякував їм за службу.

"Зі святом всіх, хто в ЗСУ, і всіх, хто любить ЗСУ! Будьмо! На фото я не надто бравий вояка, але це реально фото з нашої бойової позиції. Слава Україні! Героям Слава", - написав Положинський.

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