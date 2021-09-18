Олександр Пономарьов 30 років тому і зараз: як змінився секс-символ 90-х

Олександр Пономарьов 30 років тому і зараз: як змінився секс-символ 90-х

Вперше співак вийшов на сцену в 13 років.

Популярний український співак Олександр Пономарьов вперше заспівав на сцені з мікрофоном наприкінці 80-х.

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Згодом артист почав займатися музикою та полонив чимало дівочих сердець своїм тенором і звабливим образом.

Редакція сайту ТСН.ua пропонує пригадати перші виступи народного артиста України та як змінювався секс-символ протягом 30 років.

Виконавець вперше вийшов на сцену в 13 років. Тоді юний Пономарьов співав на весіллі його сестри. Олександр носив модну зачіску із довгим чубом.

instagram.com/oleksandrponomarov

instagram.com/oleksandrponomarov

1993 року майбутній артист завершив Хмельницьке музичне училище та вступив на вокальний факультет до Львівського музичного інституту ім. М. В. Лисенка. Пономарьов почав брати участь у конкурсах та виборювати першість.

instagram.com/oleksandrponomarov

Розстрібнувши верхні ґудзики сорочки та вдягнувши чорні стильні окуляри і товстий срібний ланцюжок, Олександр вийшов підкорювати український шоубіз та дівочі серця. Артист змінив стрижку та пофарбував пасма у блонд.

instagram.com/oleksandrponomarov

instagram.com/oleksandrponomarov

instagram.com/oleksandrponomarov

instagram.com/oleksandrponomarov

Крім того, артист спробував себе в ролі актора. Так, 2001 року Олександр знявся у легендарному мюзиклі "Вечори на хуторі біля Диканьки", де зіграв разом із Кузьмою друга Вакули.

Олександр Пономарьов з Кузьмою 2001 рік / instagram.com/oleksandrponomarov

2001 рік / instagram.com/oleksandrponomarov

Дев'яності закінчилися, а разом з ними і змінився імідж виконавця. Пономарьов почав дотримуватися більш класичного стилю.

Виконавець відростив борідку та вуса, які і стали його родзинкою. Олександр припинив фарбувати волосся та відрізав довгі пасма. Також з роками легендарний співак набрав декілька кіло.

2016 рік / instagram.com/oleksandrponomarov

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Також знаменитість полюбляє носити базові футболки, джинси та шкіряні куртки. Артист обожнює кататися на байках.

2016 рік / instagram.com/oleksandrponomarov

2017 рік / instagram.com/oleksandrponomarov

2018 рік / instagram.com/oleksandrponomarov

Наразі Олександр Пономарьов продовжує тішити прихильників новинками та виступає на сцені. Після різноманітних експериментів виконавець вже зупинився на короткій стрижці та фірмовій борідці.

2019 рік / instagram.com/oleksandrponomarov

2020 рік / instagram.com/oleksandrponomarov

Нагадаємо, нещодавно сайт ТСН.ua показав, як змінився за 35 років український співак Віктор Павлік. Артист мав довге кучеряве волосся, модні луки та носив об’ємні сережки у лівому вусі.

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