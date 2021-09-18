Олександр Пономарьов 30 років тому і зараз: як змінився секс-символ 90-х

Вперше співак вийшов на сцену в 13 років.
Популярний український співак Олександр Пономарьов вперше заспівав на сцені з мікрофоном наприкінці 80-х.
Згодом артист почав займатися музикою та полонив чимало дівочих сердець своїм тенором і звабливим образом.
Редакція сайту ТСН.ua пропонує пригадати перші виступи народного артиста України та як змінювався секс-символ протягом 30 років.
Виконавець вперше вийшов на сцену в 13 років. Тоді юний Пономарьов співав на весіллі його сестри. Олександр носив модну зачіску із довгим чубом.
1993 року майбутній артист завершив Хмельницьке музичне училище та вступив на вокальний факультет до Львівського музичного інституту ім. М. В. Лисенка. Пономарьов почав брати участь у конкурсах та виборювати першість.
Розстрібнувши верхні ґудзики сорочки та вдягнувши чорні стильні окуляри і товстий срібний ланцюжок, Олександр вийшов підкорювати український шоубіз та дівочі серця. Артист змінив стрижку та пофарбував пасма у блонд.
Крім того, артист спробував себе в ролі актора. Так, 2001 року Олександр знявся у легендарному мюзиклі "Вечори на хуторі біля Диканьки", де зіграв разом із Кузьмою друга Вакули.
Дев'яності закінчилися, а разом з ними і змінився імідж виконавця. Пономарьов почав дотримуватися більш класичного стилю.
Виконавець відростив борідку та вуса, які і стали його родзинкою. Олександр припинив фарбувати волосся та відрізав довгі пасма. Також з роками легендарний співак набрав декілька кіло.
Також знаменитість полюбляє носити базові футболки, джинси та шкіряні куртки. Артист обожнює кататися на байках.
Наразі Олександр Пономарьов продовжує тішити прихильників новинками та виступає на сцені. Після різноманітних експериментів виконавець вже зупинився на короткій стрижці та фірмовій борідці.
Нагадаємо, нещодавно сайт ТСН.ua показав, як змінився за 35 років український співак Віктор Павлік. Артист мав довге кучеряве волосся, модні луки та носив об’ємні сережки у лівому вусі.