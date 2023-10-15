Олександр Пономарьов і його жінки: шлюб без кохання з Мозговою, подружні зради і весілля зі студенткою

Особисте життя українського співака Олександра Пономарьова оповите таємницями та чутками.

Відомо, що він був двічі одружений. Першою дружиною артиста стала продюсерка Олена Мозгова, однак, проживши у шлюбі 10 років, пара розлучилася. З другою дружиною у співака теж не склалися стосунки.

Редакція сайту ТСН.ua пропонує дізнатися, з ким в Олександра Пономарьова були романи, чому в його двох шлюбах сталися тріщини та чи вільне його серце зараз.

Олександр Пономарьов / Фото: instagram.com/ponomaryovoleksandr

Шлюб Олександра Пономарьова з Оленою Мозговою

Першою дружиною співака стала продюсерка Олена Мозгова. Пара познайомилася під час фуршету після фестивалю імені Володимира Івасюка. Як говорив виконавець, не він був ініціатором їхніх стосунків. Ба більше, Пономарьов не сприймав роман із Мозговою серйозно, допоки в них 20 березня 1998 року не народилася донька Женя. До слова, співак також удочерив доньку продюсерки Зою та ставиться до неї, як до рідної.

Олександр Пономарьов з донькою Євгенією / Фото: instagram.com/ponomaryovoleksandr

Олександр Пономарьов із донькою Зоєю / Фото: instagram.com/ponomaryovoleksandr

Подружжя прожило в шлюбі тривалих 10 років. Щоправда, і Пономарьов, і Мозгова говорили, що в їхньому подружньому житті не було як такого кохання. Продюсерка ділилася, що вони більше були партнерами, аніж чоловіком та дружиною.

"Все можна витримати, якщо є взаєморозуміння, підтримка, якщо є почуття, а коли воно все розвалене, а ти щось намагається зібрати до купки, а воно знову розвалюється, справи немає. Ми дуже різні люди. Я думаю, що просто не було любові. Не можу сказати, що любила. Поважала, добре до нього ставилася. Ми з ним більше були партнери, а не чоловік і дружина", - говорила Олена Мозгова 2015 року на шоу "Відверто з Машею Єфросиніною".

Олена Мозгова та Олександр Пономарьов / Фото: facebook.com/mozgovaolena74

Врешті, їхній шлюб розпався. Тріщини у стосунках сталися через подружні зради. Як розповідав Пономарьов, Мозгова зраджувала його. Про це співак дізнався від самої продюсерки. Як говорив Пономарьов, вперше він пробачив зраду, однак вдруге вже не зміг.

"У мене відбулося так у житті, що зрадили. Я спробував пробачити, потім ще раз зрадили. Я не зміг пробачити і пішов. Так відбулося. Я Олену поважаю, вдячний їй за доньку. Тому нічого поганого не хочу про неї говорити", - ділився артист в інтерв'ю Дмитру Гордону.

Олександр Пономарьов / Фото: instagram.com/ponomaryovoleksandr

Шлюб зі студенткою та ультиматум другої дружини

Після розлучення з Оленою Мозговою Олександр Пономарьов довго не холостякував. 26 серпня 2006 року співак знову одружився. Другою дружиною виконавця стала Вікторія Мартинюк, яка на час їхнього весілля була студенткою п'ятого курсу КНУ імені Шевченка. Вже через пів року після їхнього весілля, а саме 15 лютого 2007 року кохана народила Пономарьову сина, якого назвали Олександром.

Олександр Пономарьов із сином / Фото: instagram.com/ponomaryovoleksandr

Другий шлюб артиста теж не мав щасливого кінці. Вже через 4,5 роки пара розлучилася. Як пояснював Пономарьов, вони не зійшлися характером. Утім, останньою краплею для виконавця стало те, що дружина поставила йому ультиматум. Вона змусила його обирати між донькою від Мозгової Женею та нею.

"У мене було помилкове судження, що я людину зможу змінити. Це була моя помилка. Ми не співпали за характерами. А потім, коли вона сказала: "Обирай, або я, або Женя", донька моя. Женя ж зі мною жила після нашого розлучення з Оленою. Вона не дуже її любила і сказала: "Обирай". Я сказав, що доньку я обрати не можу, вона вже обрана. А дружину можу. Так ми і розійшлися", - ділився музикант.

Олександр Пономарьов з ексдружиною Вікторією Мартинюк

Чи самотній зараз Олександр Пономарьов

Після другого розлучення співак припинив активно ділитися подробицями особистого життя. Виконавцеві приписували чимало романів, до речі, навіть з молодою співачкою Марією Яремчук. Тоді й самі артисти підливали масло у вогонь, адже Пономарьов називав себе офіційним бойфрендом виконавиці. Щоправда, виявилося, що це все були жарти і їх пов'язували лише професійні та приятельські стосунки.

Нині відомо, що у Пономарьова таки є дама серця. Однак виконавець не бажає її розсекречувати, а тим більше показувати фото. Як пояснював сам артист, він людина забобонна, тож не хоче наврочити.

Олександр Пономарьов з дітьми / Фото: instagram.com/ponomaryovoleksandr

Нагадаємо, нещодавно Олександр Пономарьов розчулив зворушливою піснею про кохання. Артист заспівав разом із Тарасом Тополею, Дзідзьо та ALEKSEEV.

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