Олександр Пономарьов на рідкісних фото показав, як змінилася його 30-річна донька від Мозгової

Український співак Олександр Пономарьов поділився рідкісними фото з 30-річною донькою від колишньої дружини, продюсерки Олени Мозгової.

Зокрема, спершу архівні світлини у своєму Instagram опублікувала сама Зоя. Дівчина привітала музиканта з Днем батька. Зокрема, Зоя адресувала Олександрові Пономарьову теплі слова.

"Ще один привід сказати теплі слова татові! З Днем батька! Дякую та дуже люблю", - звернулася Зоя до тата.

Олександр Пономарьов із донькою Зоєю / Фото: instagram.com/ponomaryovoleksandr

Тим часом Олександр Пономарьов зробив репост допису доньки. Зокрема, музикант поділився їхніми рідкісними світлинами. Співак опублікував як їхні архівні кадри, так і відносно свіжі. На фото можна помітити, як Зоя та Олександр Пономарьов з роками змінювалися.

Зазначимо, Зоя – названа донька Олександра Пономарьова. Співак удочерив дівчинку, коли був у шлюбі з Оленою Мозговою. У колишнього подружжя також є спільна донька Євгенія, яка народилася у березні 1998 року.

Нагадаємо, нещодавно шоумен Володимир Остапчук показував, як 6-річний син із Канади вітав його з Днем батька. Ведучий розсекретив, який подарунок для нього зробив Еван.

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