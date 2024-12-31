Олександр Пономарьов на тлі ялинки вдома привітав українців з Новим роком

Український співак Олександр Пономарьов привітав своїх шанувальників з Новим роком.

На зв'язок до фанів зірка вийшов зі свого будинку. І на тлі прикрашеної ялинки звернувся до всіх українців з особливими привітаннями. Співак, вітаючи з новорічними святами, закликав усіх єднатися, адже в цьому і є сила. До того ж наголосив, що лише так незламним українцям стануть під силу будь-які випробування, які випадуть на наші плечі у майбутньому.

Олександр Пономарьов

"Від усього серця хочу привітати нас з Новим роком. Миру нам, спокою, здоров’я. Проходимо великі випробування, маємо їх пройти гідно. І пройдемо, якщо будемо разом – плече до плеча. Ми сильні! Країна мужня, нація – потужна. Вірю, що все буде добре. Нехай Боженька всіх благословляє. З Новим роком!", - привітав усіх артист в Instagram.

До слова, крім співака Олександра Пономарьова, до привітань уже долучилися Ротару, Полякова та інші зірки українського шоубізнесу. Пропонуємо дізнатися, що бажали знаменитості та кому вони дякували за рік, що минає – у матеріалі за посиланням.

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