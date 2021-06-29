Олександр Пономарьов негативно висловився про популяризацію нетрадиційної орієнтації

Артист зауважив, що немає нічого проти представників ЛГБТ-спільноти.

Український співак Олександр Пономарьов висловився про популяризацію нетрадиційної сексуальної орієнтації.

Так, у програмі DOROTYE знаменитість зізнався, що негативно ставиться до парадів та публічного вираження ЛГБТ. Втім, артист наголосив, що немає нічого проти самих представників спільноти.

"Нехай мене після цього називають як хочуть. Я вважаю, що це неправильно, неприродно, назвемо це так. Я не засуджую цих людей, більше скажу - я їх поважаю і люблю. Серед моїх друзів і з якими я навіть працюю, є багато людей, які мають відношення до цих... Але я особисто це не підтримую. Це не означає, що я фоб – мені не подобається, коли це афішується і показується дітям як нормальне", – відповів зірка.

Пономарьов додав, що йому не подобаються паради, бо вважає, що це не є найголовнішим.

"Для чого це називати? Хочете прогулятися зі своїми друзями – прогуляйтеся Києвом або будь-яким містом Європи. Але не треба це називати так, щоб хизуватися цим. Нормальні люди ж не ходять парадами! Неправильно сказав, зараз за це мене можуть убити. Краще виріжте це. Звичайні люди, умовно кажучи, не ходять парадами і не називають це, що ми такий то парад", – додав виконавець.

На думку, Олександра, не потрібно виставляти свої нетрадиційні стосунки назагал, адже саме ці рекламні моменти його дратують: "Маєте стосунки - майте, і якщо ви хороша людина - вас будуть кохати будь-яким".

Нагадаємо, раніше Олександр Пономарьов вперше назвав причину раптової смерті батька. Тато зірки пішов з життя у 50 років.

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