Олександр Пономарьов несподівано показався з довгою шевелюрою й насмішив своїм виглядом

Український співак Олександр Пономарьов заінтригував змінами у своєму образі.

Так, у своєму фотоблозі артист оприлюднив фото, де постає з довгим волоссям. Це неабияк спантеличило прихильників співака. Бо лише декілька днів тому на благодійних концертах він мав коротку шевелюру. Тож він пояснив, що насправді до його справжньої світлини був застосований спеціальний ефект. А застосував його не він сам, а його колега – співак Михайло Хома, більш відомий як Дзідзьо.

"Мотоцикль – то моє! Таким мене побачив Михайло Хома сьогодні зранку", - підписав кадр Пономарьов.

Олександр Пономарьов / Фото: instagram.com/oleksandrponomarov

До слова, у коментарях шанувальники спочатку здивувалися, а потім зрозуміли в чому річ. Тож з гумором і сміхом відреагували на такий "експеримент". Ба більше, деякі юзери зазначили, що знаменитості пасує.

Поверніть назад Олександра! Хоча так також гарно

Вікінг. Вам дуже личить

Це потрясіння вранці, все одно це непогано. Але мені було б цікаво, як би відреагував Михайло, якби ви "погралися" з ним подібним чином

А я думаю, хто це в мене в новинах з таким знайомим обличчям? Ну чого, нормально!

Нагадаємо, нещодавно Олександр Пономарьов показав, який вигляд мав 25-30 років тому. На фото артиста просто не впізнати.

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