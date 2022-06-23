Олександр Пономарьов ошелешив фото з 15-річним сином: "Красивий юнак, змужнів"

Народний артист України Олександр Пономарьов поділився рідкісним фото зі своїм сином.

Так, на сторінці в Instagram співак опублікував світлину, де позує з 15-річним Сашком. Юнак помітно підріс, змужнів та відростив кучері.

Кадр рідні люди зробили після тривалої розлуки.

Олександр Пономарьов з сином / Фото: instagram.com/ponomaryovoleksandr

"Нарешті зустрілися! Син вимахав! Слава Богу за все", – прокоментував Пономарьов.

Приголомшені користувачі відповіли, що Сашко росте красенем.

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Який гарний хлопець!

Який він красивий та дорослий

Зауважимо, Пономарьов вдруге став батьком 15 лютого 2007 року. Сина йому народила дружина – Вікторія Мартинюк. Також у виконавця є донька Женя від першого шлюбу з Оленою Мозговою.

Нагадаємо, продюсер Потап спантеличив прихильників своїм виглядом. Знаменитість показав фото та відео з благодійного концерту в Мадриді, де постав з перекошеним обличчям.

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