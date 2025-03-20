Олександр Пономарьов показав доньку від ексдружини Мозгової та приголомшив, як вона змінилася

Український співак Олександр Пономарьов з ексдружиною, продюсеркою Оленою Мозговою поділилися рідкісним контентом з донькою.

Сьогодні, 20 березня, Євгенія святкує день народження. Тож в Instagram зіркові батьки присвятили іменинниці допис. Зокрема, Пономарьов опублікував колаж, де помістив фото з донькою різної давнини. Так, артист показав, як швидко подорослішала Євгенія. Крім того, висловив свої побажання у щемкому дописі.

"У моєї доньки Євгенії сьогодні День народження! Люблю тебе і бажаю Божої опіки, мудрості і любові! Многая і благая літа, доця!" – замилував Олександр.

Олександр Пономарьов з донькою / Фото: instagram.com/mozgovaolena

У такий особливий для родини день Мозгова також адресувала іменинниці вітання й показала, як з часом змінювалася донечка.

"Моє прекрасне сонечко, моя принцеса Євгенія, моя красуне, люблю тебе сильно-сильно, безумовно і абсолютно! Будь щаслива – це найголовніше! Цьом! Дуже скучила", - написала продюсерка.

Олена Мозгова з донькою / Фото: instagram.com/mozgovaolena

Донька Олександра Пономарьова й Олени Мозгової / Фото: instagram.com/mozgovaolena

Олена Мозгова з донькою / Фото: instagram.com/mozgovaolena

Донька Олександра Пономарьова й Олени Мозгової / Фото: instagram.com/mozgovaolena

Нагадаємо, нещодавно донька актора Брюса Вілліса привітала його з ювілеєм. Талулла показала важкохворого батька на нових фото.

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