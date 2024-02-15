Олександр Пономарьов показав дорослого сина-копію ексдружини і привітав його з 17-річчям

Єдиний син виконавця святкує день народження.
Український співак Олександр Пономарьов показав рідкісне фото зі своїм єдиним сином Олександром.
Як розповів виконавець, сьогодні, 15 лютого, Сашко святкує день народження. Хлопцю виповнилося 17 років. З цієї нагоди Пономарьов привітав сина. Зірковий батько розмістив у своєму Instagram світлину, на якій зображений разом зі своїм помітно підрослим сином:
“Сьогодні у нас свято! О 6:15 ранку 17 років тому Боженька дав мені сина! Вітаю тебе, сину! Многая і благая літа із божою допомогою!” - написав під селфі з Сашком співак.
Підписники сторінки Пономарьова долучилися до привітань і зазначили, що син зірки дуже схожий на його колишню дружину:
- Дай Бог здоров’я! Гарний син, дуже схожий на маму
- Вітаємо! Син - красень!
- З днем народження вашого сина Олександре! Щасливої долі бажаю
Зазначимо, що син у Олександра Пономарьова народився у другому шлюбі з Вікторією Мартинюк, яка на час їхнього весілля була студенткою п'ятого курсу КНУ імені Шевченка.За 4,5 роки подружжя розлучилося. Мартинюк була другою дружиною Пономарьова.
Від першого шлюбу з продюсеркою Оленою Мозговою у артиста також є дві доньки - Женя та Зоя. Зоя є донькою Мозгової від попередніх стосунків, та Пономарьов вдочерив дівчину.
Нагадаємо, раніше у спецпроєкті ТСН.ua ми розповіли про особисте життя Олександра Пономарьова, його жінок і чому розпалися його попередні шлюби.
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