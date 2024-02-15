Олександр Пономарьов показав дорослого сина-копію ексдружини і привітав його з 17-річчям

Український співак Олександр Пономарьов показав рідкісне фото зі своїм єдиним сином Олександром.

Як розповів виконавець, сьогодні, 15 лютого, Сашко святкує день народження. Хлопцю виповнилося 17 років. З цієї нагоди Пономарьов привітав сина. Зірковий батько розмістив у своєму Instagram світлину, на якій зображений разом зі своїм помітно підрослим сином:

“Сьогодні у нас свято! О 6:15 ранку 17 років тому Боженька дав мені сина! Вітаю тебе, сину! Многая і благая літа із божою допомогою!” - написав під селфі з Сашком співак.

Олександр Пономарьов з сином / Фото: instagram.com/ponomaryovoleksandr

Підписники сторінки Пономарьова долучилися до привітань і зазначили, що син зірки дуже схожий на його колишню дружину:

Дай Бог здоров’я! Гарний син, дуже схожий на маму

Вітаємо! Син - красень!

З днем народження вашого сина Олександре! Щасливої долі бажаю

Зазначимо, що син у Олександра Пономарьова народився у другому шлюбі з Вікторією Мартинюк, яка на час їхнього весілля була студенткою п'ятого курсу КНУ імені Шевченка.За 4,5 роки подружжя розлучилося. Мартинюк була другою дружиною Пономарьова.

Олександр Пономарьов з ексдружиною Вікторією Мартинюк

Від першого шлюбу з продюсеркою Оленою Мозговою у артиста також є дві доньки - Женя та Зоя. Зоя є донькою Мозгової від попередніх стосунків, та Пономарьов вдочерив дівчину.

Олександр Пономарьов з дітьми / Фото: instagram.com/ponomaryovoleksandr

Нагадаємо, раніше у спецпроєкті ТСН.ua ми розповіли про особисте життя Олександра Пономарьова, його жінок і чому розпалися його попередні шлюби.

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