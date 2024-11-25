Олександр Пономарьов показав фото з молодості і приголомшив, як змінився: "Дві різні людини"

Артист на архівному фото показав, який вигляд мав 25-30 років тому.

Український співак Олександр Пономарьов приголомшив, як з роками змінився.

У своєму Instagram артист порівняв своє архівне фото зі свіжим. На першому знімку виконавець постав молодим. Співак не пригадує, коли саме був зроблений кадр, однак переконаний, що орієнтовно 25-30 років тому.

Олександр Пономарьов у молодості / Фото: instagram.com/ponomaryovoleksandr

Інша світлина Олександра Пономарьова була зроблена нещодавно. Артист зазначив, що навіть сам себе не впізнає і на знімках зображені немов дві різні людини.

"Дві різні людини! Ні?" – поцікавився виконавець у шанувальників.

Олександр Пономарьов / Фото: instagram.com/ponomaryovoleksandr

Прихильники Олександра Пономарьова також зазначили, що він з роками неабияк змінився. Однак вони звернули увагу, що артиста все ж таки за однією деталлю можна впізнати. За словами користувачів, погляд у співака лишився той самий.

Нагадаємо, нещодавно Олександр Пономарьов публічно вітав свого приятеля, шоумена Дзідзьо, з днем народження. Артист також ділився, як зав'язалася їхня дружба.

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