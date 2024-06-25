Олександр Пономарьов показав покійну маму і зворушливо вшанував її пам'ять

Рідної людини артиста не стало 20 років тому.
Український співак Олександр Пономарьов зворушливо вшанував пам'ять покійної мами – Любові Анатоліївни.
Рідної людини артиста не стало рівно 20 років тому. Тож, у день роковин смерті мами виконавець присвятив їй зворушливий допис в Instagram. Олександр Пономарьов опублікував архівне чорно-біле фото, де Любов Анатоліївна зображена ще зовсім молодою. Музикант наголосив, що його мама назавжди в пам'яті.
"Сьогодні (25 червня – прим. ред.) 20 років як тебе немає, мамо! Царство небесне рабі Божій Любові! Пам'ятаємо…", - звернувся до покійної мами артист.
У коментарях підписники Олександра Пономарьова підтримали його. Користувачі висловили співаку щирі співчуття та зазначили, нехай його мама спочиває з миром.
- Хай її душа з ангелами спочиває!
- Царство небесне мамі та низький уклін за сина!
- Щирі співчуття вам, Олександре. Царство небесне вашій мамі, вічна пам'ять!
Нагадаємо, нещодавно співачка Тіна Кароль вшановувала пам'ять покійного чоловіка, продюсера Євгена Огіра. Артистка розповіла, що цьогоріч вони б мали святкувати важливу дату.
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