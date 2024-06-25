Олександр Пономарьов показав покійну маму і зворушливо вшанував її пам'ять

Рідної людини артиста не стало 20 років тому.

Український співак Олександр Пономарьов зворушливо вшанував пам'ять покійної мами – Любові Анатоліївни.

Рідної людини артиста не стало рівно 20 років тому. Тож, у день роковин смерті мами виконавець присвятив їй зворушливий допис в Instagram. Олександр Пономарьов опублікував архівне чорно-біле фото, де Любов Анатоліївна зображена ще зовсім молодою. Музикант наголосив, що його мама назавжди в пам'яті.

"Сьогодні (25 червня – прим. ред.) 20 років як тебе немає, мамо! Царство небесне рабі Божій Любові! Пам'ятаємо…", - звернувся до покійної мами артист.

Мама Олександра Пономарьова / Фото: instagram.com/ponomaryovoleksandr

У коментарях підписники Олександра Пономарьова підтримали його. Користувачі висловили співаку щирі співчуття та зазначили, нехай його мама спочиває з миром.

Хай її душа з ангелами спочиває!

Царство небесне мамі та низький уклін за сина!

Щирі співчуття вам, Олександре. Царство небесне вашій мамі, вічна пам'ять!

Нагадаємо, нещодавно співачка Тіна Кароль вшановувала пам'ять покійного чоловіка, продюсера Євгена Огіра. Артистка розповіла, що цьогоріч вони б мали святкувати важливу дату.

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