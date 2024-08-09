Олександр Пономарьов показав рідкісне фото з 17-річним сином-красенем і як святкує день народження

Український співак Олександр Пономарьов сьогодні, 9 серпня, святкує день народження. Артистові виповнюється 51 рік.

У програмі "ЖВЛ представляє" знаменитість розсекретив, що з нагоди дня народження не влаштовуватиме гучних святкувань, тим більше під час війни Пономарьову зараз не до цього. Натомість співак запросить до себе найближчих друзів, з якими і розділить важливу дату.

"Думаю, що приїду додому. Може якось зберемося з друзями на дачі в мене та й відсвяткуємо. Це невеличке моє свято", - поділився співак.

Олександр Пономарьов з сином / Фото: instagram.com/ponomaryovoleksandr

До речі, привітати батька з днем народження вже приїхав його син від другої дружини – Олександр. Артист вже опублікував у своєму Instagram рідкісне фото з 17-річним юнаком-красенем. Також співак поділився, що виконав щорічну традицію – рівно о 16:00, саме в такий час народився виконавець, зануритися у воду.

"Народився о 16:00, стрибнув у воду за традицією! Син приїхав привітати ! Улюблена живність поруч!" – поділився з шанувальниками артист.

Нагадаємо, раніше Олександр Пономарьов розсекретив, що породичався зі співачкою Марією Яремчук. Артист став хрещеним батьком первістка виконавиці.

День народження Олександра Пономарьова! Як святкуватиме зірка? – ЖВЛ представляє

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