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Олександр Пономарьов показав рідкісне фото зі старшою донькою від Олени Мозгової

Автор
Валерія СулимаВалерія Сулима
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Олександр Пономарьов показав рідкісне фото зі старшою донькою від Олени Мозгової

Олександр Пономарьов / Фото: instagram.com/ponomaryovoleksandr

Названа донька співака святкує день народження.

Сьогодні, 12 січня, у співака Олександра Пономарьова свято. Старша донька виконавця від продюсерки Олени Мозгової святкує день народження.

З нагоди свята співак адресував Зої зворушливий допис у фотоблогу та опублікував рідкісне фото з названою донькою.

"У моєї Зої день народження сьогодні! Вітаю тебе, доню! Многая і Благая Літа!", - написав виконавець.

Олександр Пономарьов з донькою Зоєю / © instagram.com/ponomaryovoleksandr
Олександр Пономарьов з донькою Зоєю / Фото: instagram.com/ponomaryovoleksandr

Підписники Пономарьова теж приєдналися до привітань, вони просто засипали Зою компліментами та написали їй чимало приємних побажань.

  • Міцного здоров'я доні і родині! Мирного неба та перемоги нашій Україні!
  • Вітання молодому татові дорослої донечки. Многая та благая літа красуні!
  • Вітаю вас з іменинницею! Бажаю Зої щасливої долі!

Зазначимо, Зоя – названа донька Олександра Пономарьова. З біологічним батьком доньки Олена Мозгова не мала офіційних стосунків та розійшлася ще до її народження.

Також ексзакохані виховують спільну доньку Євгенію, яку продюсерка народила співаку 1998 року.

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Дата публікації
Перегляди
2065
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