Олександр Пономарьов показав рідкісні фото з сином у його 16-річчя

Сьогодні, 15 лютого, у родині співака Олександра Пономарьова свято. Його син від другого шлюбу Олександр святкує день народження.

Загалом, юнаку виповнюється 16 років. З нагоди свята виконавець присвятив сину допис в Instagram. Пономарьова залишив хлопчині слова з теплими привітаннями.

"16-й день народження сина на Стрітення Господнє! Мій Сашко, нехай Боженька тебе оберігає і благословляє на добрі справи!" – побажав сину музикант.

Олександр Пономарьов із сином / Фото: instagram.com/ponomaryovoleksandr

Пономарьова також показав їхні з Сашком спільні світлини. Фото були різні, і нещодавні, і зовсім архівні, де співак зображений із зовсім маленьким сином.

Нагадаємо, нещодавно Олександр Пономарьов вітав свою назву доньку з днем народження. Він присвятив Зої зворушливий допис, а також показав їхні спільні фото.

Зазначимо, Олександр Пономарьов має двох біологічних дітей – доньку Женю від Олени Мозгової та сина Олександра від Вікторії Мартинюк. Музикант також удочерив доньку Мозгової Зою.

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