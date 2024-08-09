Олександр Пономарьов породичався з Марією Яремчук та вперше розповів про її чоловіка

Український співак Олександр Пономарьов розсекретив, як породичався з артисткою Марією Яремчук, та вперше розповів про її чоловіка.

У травні цього року виконавиця стала мамою. Артистка веде доволі закритий спосіб життя, тож у Мережі почали пліткувати, хто ж став батьком. Ба більше, жовта преса навіть приписала батьківство сина Яремчук Олександрові Пономарьову. Співак зізнався, що взагалі не знав, як на це реагувати. Виконавцеві було просто незручно перед чоловіком Яремчук.

Марія Яремчук / Фото: eurovision.tv

"Цікаво, батьком став…П'ять років Марічку не бачив, а скільки почув про себе нового! Я навіть не знаю, як реагувати на це, бо мені незручно перед чоловіком Марічки", - прокоментував артист в інтерв'ю "ЖВЛ представляє".

Тим не менш, історія з батьківством Пономарьова таки зіграла свою роль. Співак і дійсно став татом сина Яремчук, щоправда, хрещеним. Як зізнався співак, артистка йому зателефонувала та запропонувала, а він, своєю чергою, погодився.

"Марічка запросила мене в хресні. Я хрещеним батьком став її дитини. От така історія", - розсекретив артист.

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Нагадаємо, Марія Яремчук тримає особисте життя в секреті. Однак нещодавно артистка вперше заговорила про 3-місячного сина та поділилася, як їй дається материнство.

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