Олександр Пономарьов розповів про реакцію дружини на приписаний йому роман з Марією Яремчук

Також артист розповів, як дізнався про гомосексуальну орієнтацію його названої доньки.

Український співак Олександр Пономарьов розповів, як дружина відреагувала на приписаний йому роман з Марією Яремчук та батьківство первістка виконавиці.

Так, останнім часом довкола особистих життів артистів вирує чимало пліток. Дійшло до того, що Пономарьову приписали роман з Яремчук. Ба більше, мовляв, саме він став батьком первістка співачки. Утім, Пономарьов з гумором реагує на ці плітки. Як зазначив артист у проєкті "Ранок у великому місті", він не бачив Марію понад п'ять років, тому йому дивно було таке читати.

Не ображалася й дружина співака. Як говорить Пономарьов, його кохана теж з гумором поставилася до цих пліток: "Сміються всі".

Олександр Пономарьов / Фото: instagram.com/ponomaryovoleksandr

Також артист прокоментував нещодавній камінгаут його названої доньки від Олени Мозгової – Зої. Співак зазначає, що зараз не на часі це обговорювати. Утім, він все ж таки зізнався, що про гомосексуальну орієнтацію Зої дізнався з соцмереж, коли вона про це відверто повідомила.

"Зараз не на часі це питання. У нас більші проблеми - війна в країні. Раніше я про це не знав", - поділився артист.

Олександр Пономарьов та його названа донька Зоя

Нагадаємо, наприкінці липня 30-річна Зоя Мозгова здійснила камінгаут та показала свою обраницю. Продюсерка Олена Мозгова вже прокоментувала гомосексуальну орієнтацію доньки.

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