Олександр Пономарьов розсекретив свої нові стосунки та кохану

Український співак Олександр Пономарьов зізнався, що наразі не самотній.

У програмі "ЖВЛ представляє" у день свого 51-річчя виконавець розповів, що його серце зайняте. Музикант перебуває у щасливих стосунках, щоправда, обраницю Пономарьов розсекречувати не квапиться, а тим більше її показувати. Ба більше, співак навіть приховує ім'я коханої, адже боїться наврочити своєму щастю. Також наразі невідомо, чи узаконювали закохані стосунки.

До слова, прямої цитати Олександра Пономарьова не прозвучало. Подробиці з особистого життя артиста розкрив ведучий "ЖВЛ представляє" Тімур Мірошниченко. Ймовірно, співак розповів йому про свої нові стосунки у коментарі, який не потрапив на відео. Тим не менш, Тімур Мірошниченко секрет таки розкрив.

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Зазначимо, в Олександра Пономарьова за плечима є два шлюби. Вперше артист повів під вінець продюсерку Олену Мозгову, яка народила йому доньку Женю. Також музикант удочерив доньку Мозгової – Зою. Вдруге артист одружився з жінкою, на ім'я Вікторія. У шлюбі в пари народився син Олександр. Однак і ці стосунки завершилися.

До речі, цьогоріч Пономарьову активно приписували роман зі співачкою Марією Яремчук, яка в травні народила сина. Саме співакові приписували батьківство дитини. Як виявилося, Олександр Пономарьов таки став батьком сина Яремчук, щоправда, хрещеним.

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