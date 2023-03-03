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Олександр Пономарьов та Дзідзьо довели до сліз проникливим виконанням народної пісні "Гей, соколи!"

Олександр Пономарьов та Дзідзьо довели до сліз проникливим виконанням народної пісні "Гей, соколи!"

Автор
Ксенія ГабріадзеКсенія Габріадзе
Дата публікації
Перегляди
2500
Час на прочитання
2 хв
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Олександр Пономарьов та Дзідзьо довели до сліз проникливим виконанням народної пісні "Гей, соколи!"

Олександр Пономарьов та Михайло Хома

Дует виконавців увійшов до альбому українських народних пісень "ДНК".

Українські виконавці Олександр Пономарьов та Михайло Хома (Дзідзьо) представили проникливий дует.

Артисти виконали композицію "Гей, соколи!", яка пролунала в альбомі "ДНК" на кавери на українські народні пісні. На офіційній сторінці Пономарьова у YouTube з'явилося також відео, у якому він разом з Хомою емоційно виконують ліричну пісню.

Як зізналися шанувальники артистів, їхній дует викликав бурхливі емоції та розчулив їх до сліз. "дякуємо вам, золоті! Як виконуєте – кров стигне і сльози на очах", "Від такої пісні та від такого виконання серцю місця не вистачає в грудях!", "Дуже гарне виконання. І такий біль в очах... Очі усіх українців з таким болем. Молюсь і плачу", "Неперевершено, чудово! Дуже гарно виконали! Мурахи по всьому тілу, виймає душу ця пісня".

Зазначимо, що днями побачила збірка українських народних пісень в сучасному аранжуванні під назвою "ДНК" – "Душа. Нація. Культура". Альбом складається з 18 композицій. Їх виконали MONATIK, Тіна Кароль, VERA і TAYANNA, Надя Дорофєєва, Ірина Білик та Діма Коляденко, Злата Огнєвіч, Леся Нікітюк та багато інших українських зірок.

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Дата публікації
Перегляди
2500
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