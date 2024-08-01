Олександр Пономарьов висловився про камінг-аут 30-річної доньки Зої Мозгової: "Обирає свій шлях"

Також відомо, чим займається нова обраниця Зої.
Український співак Олександр Пономарьов уперше відреагував на нещодавню заяву доньки про її гомосексуальну орієнтацію.
Так, Олександр не дуже охоче підіймає тему камінгауту 30-річної падчерки Зої Мозгової. Лише зазначає, що це виключно її вибір, на який вона має право.
"Не хочу коментувати зараз. Ця історія не зовсім зараз комфортна. Кожен обирає свій шлях, у кожного своя дорога", - висловився Пономарьов у "ЖВЛ представляє".
Тим часом у Мережі стали відомі нові подробиці про кохану Зої, бізнесвумен Юлію. Так, жінка навчалася у Харкові, згодом переїхала за кордон, де відкрила власну справу. Зокрема, зараз розвиває бізнес з SEO-оптимізації. Також обраниця доньки Пономарьова має двох доньок-близнючок. Про це йдеться на її сайті-візитці, адже фотоблог Юлія зробила приватним.
Як довго пара перебуває у стосунках – невідомо. Проте Новий рік Зоя та Юлія зустрічали разом за кордоном. А нині вони знову вирушили у чергову літню подорож Швейцарією.
Продюсерка Олена Мозгова поки ніяк не коментує відверте зізнання старшої доньки. Проте нещодавно ділилася фото, на якому постає без краплі макіяжу та фільтрів.
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