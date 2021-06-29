Олександр Пономарьов вперше назвав причину раптової смерті батька

Тато зірки пішов з життя у 50 років.

Відомий співак, народний артист України Олександр Пономарьов вперше розповів про причину раптової смерті батька.

Так, тато зірки Валерій пішов з життя 1997-го у віці 50 років. У програмі DOROTYE знаменитість поділився, що рідної людини не стало через серцевий напад. Чоловік зловживав алкологем.

"Він любив пригубити чарку і періодично з цим боровся, і пішов рано", – розповів виконавець.

Артист також поділився, що ближчим був з мамою, втім, додав, що тата також любив. Пономарьов розповів, що між батьками були напружені стосунки: "Це така історія. Просто вони періодично то жили, то не жили разом".

Мама Олександра померла 2004 року. Зірка зізнався, що той період в його житті був найскладнішим, адже співак пережив смерть тата, мами та ще й розлучався з першою дружиною Оленою Мозговою.

Нагадаємо, раніше Олександр Пономарьов показав архівне фото тата і себе маленького. 22 березня батько артиста відсвяткував би день народження.

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