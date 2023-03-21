Олександр Пономарьов захопив фото з донькою від Мозгової та показав, як вона змінилася з роками

Євгенії виповнилося вже 25 років.

У родині українського виконавця Олександра Пономарьова було свято. Донька артистка, яку народила йому продюсерка Олена Мозгова, святкувала ювілей.

Так, Євгенії виповнилося 25 років. Тож у своєму Instagram артист зворушливо привітав донечку з днем народження. Музикант адресував іменинниці теплі та зворушливі слова.

"Моїй Євгенії сьогодні 25! Ого! Многая і Благая Літа, будь здоровою, щасливою і з Божим благословенням!" – звернувся до доньки співак.

Олександр Пономарьов з донькою Євгенією / Фото: instagram.com/ponomaryovoleksandr

Олександр Пономарьов опублікував також архівні та нові світлини з Євгенією. На знімках артист показав, як з роками змінилася його донечка.

Нагадаємо, нещодавно Олександр Пономарьов заспівав у дуеті зі співаком Дзідзьо. Виконавці представили проникливий трек "Гей, соколи!". Пісня увійшла до платівки "ДНК", де зібрані кавери на українські народні композиції.

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