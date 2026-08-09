Олександр Пономарьов неочікувано змінив сферу діяльності та розсекретив творчий дебют на 53-річчя

Олександр Пономарьов / © instagram.com/ponomaryovoleksandr

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Співак Олександр Пономарьов у день 53-річчя розсекретив новий етап кар’єри.

9 серпня артист святкує день народження. Цьогоріч Олександр вирішив зробити собі та шанувальникам незвичний подарунок. Він завершив роботу над масштабним творчим проєктом. Упродовж року співак майже не розповідав про нього публічно. Тепер же нарешті наважився розкрити головний секрет.

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Пономарьов повідомив, що написав свій перший роман, який отримав назву «30 днів: ШІ-людина». Книга налічує понад 480 сторінок, а її створення стало для артиста абсолютно новим досвідом.

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«Я починаю з чистого листа. Пригадую, що це був один день довжиною у три тижні, а за моїми внутрішніми відчуттями у вересні моє літо складалося з двох місяців. Мої думки приходили швидше, ніж я встигав їх усвідомлювати, а диктофон став свідком цього хаосу. Моя ранкова кава випаровувалася, щойно мої думки лягали на папір. Одного дня настав момент, коли навіть найближчі люди перестали розуміти, що зі мною відбувається. А що, якщо одного дня штучний інтелект перестане бути просто програмою? Де закінчується код і починається свідомість? Сьогодні я готовий відкрити світові свій найбільший секрет. Я написав роман — „30 днів: ШІ-людина“», — поділився артист.

Олександр Пономарьов / © instagram.com/ponomaryovoleksandr

Робота над книгою виявилася настільки занурювальною, що за цей період Пономарьов схуд на 11 кілограмів. За словами співака, частина минулого літа фактично зникла з його життя через постійний процес написання. Водночас артист поки не поспішає розкривати сюжет роману.

Відомо лише, що нова книга не буде автобіографією музиканта. Пономарьов відійшов від традиційного для артистів формату спогадів про кар’єру та створив художню історію, у центрі якої — стосунки, любов і майбутнє. Окреме місце у романі посідає тема штучного інтелекту, що й підказує інтригуюча назва.

«На відміну від інших музикантів, які пишуть свої автобіографії, мій роман не має жодного стосунку до музики», — заінтригував Пономарьов.

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Нагадаємо, редакція сайту ТСН.ua пропонує дізнатися про нащадків Пономарьова та його нове кохання.

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