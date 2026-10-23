Олександр Пономарьов показав себе маленьким та розкрив цікаву деталь свого дитинства

Олександр Пономарьов / © instagram.com/ponomaryovoleksandr

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Український співак Олександр Пономарьов поділився рідкісним дитячим фото, на якому постав ще задовго до популярності, та звернувся до підписників із запитанням про дитяче щастя.

Артист опублікував архівний кадр в Instagram. На світлині юний Олександр має серйозний і зосереджений вигляд. Утім, це не випадковий сімейний знімок. Фото зробили для дошки пошани спортивного клубу «Авангард» у Хмельницькому. У дитинстві майбутня зірка української сцени займалася боксом. Скільки саме років було Пономарьову на момент знімання, він не уточнив.

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«Чому дітям для щастя потрібно так мало?», — поцікавився співак.

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Олександр Пономарьов / © instagram.com/ponomaryovoleksandr

До допису виконавець додав і пояснення щодо походження світлини, розкривши ще одну деталь зі свого дитинства.

«П.с. Моє фото з дошки пошани спортивного клубу „Авангард“, м. Хмельницький», — зазначив Олександр.

Нагадаємо, нещодавно Олена Мозгова уїдливо підколола ексчоловіка Олександра Пономарьова після його письменницького дебюту і дала жорстку обіцянку.

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