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Олександр Пономарьов показав себе маленьким та розкрив цікаву деталь свого дитинства
Співак показав архівний кадр зі спортивного клубу в Хмельницькому та поділився роздумами про дитяче щастя
Український співак Олександр Пономарьов поділився рідкісним дитячим фото, на якому постав ще задовго до популярності, та звернувся до підписників із запитанням про дитяче щастя.
Артист опублікував архівний кадр в Instagram. На світлині юний Олександр має серйозний і зосереджений вигляд. Утім, це не випадковий сімейний знімок. Фото зробили для дошки пошани спортивного клубу «Авангард» у Хмельницькому. У дитинстві майбутня зірка української сцени займалася боксом. Скільки саме років було Пономарьову на момент знімання, він не уточнив.
«Чому дітям для щастя потрібно так мало?», — поцікавився співак.
До допису виконавець додав і пояснення щодо походження світлини, розкривши ще одну деталь зі свого дитинства.
«П.с. Моє фото з дошки пошани спортивного клубу „Авангард“, м. Хмельницький», — зазначив Олександр.
Нагадаємо, нещодавно Олена Мозгова уїдливо підколола ексчоловіка Олександра Пономарьова після його письменницького дебюту і дала жорстку обіцянку.