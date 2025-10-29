Олександр Пономарьов та Дзідзьо / © instagram.com/ponomaryovoleksandr

Українські співаки Олександр Пономарьов та Дзідзьо довели до сліз щемливою піснею про тугу за рідним домом.

Артисти потішили новою дуетною композицію. Трек отримав назву "Ой як важко". Це не просто пісня, а присвята. Олександр Пономарьов та Михайло Хома, саме так насправді звуть Дзідзьо, заспівали про відчуття тих, хто вимушено опинився далеко від дому через війну. Покинути свій край – неабияк тяжко. Проте пам'ять про рідне місце ніколи не зникне і завжди жевріє надію на повернення.

"Мільйони українців сьогодні живуть не вдома. Не тому, що так хотіли, а тому що ця війна відірвала їх від рідних міст, вулиць, людей. Ця пісня – про дорогу, яка обов'язково приведе додому. Ця пісня для всіх українців, відірваних від своїх домівок, але нерозривно пов'язаних між собою", - коментує Пономарьов

Дзідзьо теж висловився про їхній дует. Виконавець говорить, що цю щиру композицію створив саме Олександр Пономарьов. Тим часом від доповнив її своїм голосом.

"Це пісня про тих, кого війна змусила залишити свій дім, але не змогла забрати пам'ять і віру в повернення", - додав артист.

