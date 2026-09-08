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- Гламур
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Олександр Пономарьов відкрив свій новий бізнес: скільки грошей він вклав у справу
Співак дебютував у новій ролі й скористався послугами власної компанії.
Співак Олександр Пономарьов розширив свій бізнес і заснував власне видавництво, у якому вже випустив свій перший роман.
Так, артист нещодавно спробував себе в новій ролі — став автором пригодницького роману «30 днів: ШІ-людина». Однак на цьому його експерименти з літературою не завершилися. Виявилося, що видавати власний роман артист вирішив самостійно.
У розмові з «Наодинці з Гламуром» Пономарьов розповів, що книга побачила світ у його новому видавництві «З ранку до ночі». Це не перший бізнес-проєкт співака під таким брендом: раніше він об'єднав під цією назвою студію звукозапису, вокальну академію та продюсерський центр.
За словами артиста, запуск видавничої справи не вимагав від нього якихось захмарних інвестицій. Ідея створити власне видавництво виникла в нього після спостережень за колегами.
«Не розумію, про які такі великі гроші йдеться. Зараз видавництво – це не такий вже космос. У державі можна зареєструвати видавництво, спокійно працювати з цим, отримати потрібні дозволи й ліцензії. Я не рахував. У мене є свій бренд «З ранку до ночі»: він є студією звукозапису, вокальною академією, продюсерським центром, а тепер з’явилося видавництво», — пояснив виконавець у розмові з Анною Севастьяновою.
До слова, Пономарьов не планує спинятися на досягнутому й уже працює над продовженням свого роману. Тож тепер під брендом «З ранку до ночі» виходитимуть не лише музичні проєкти, а й книжки.
«Я побачив досвід колег, які співпрацювали з іншими видавництвами, а потім заснували своє й казали, що так краще. Я не хотів повторювати їхніх помилок. По-друге, я зрозумів, що я тут не на один день. Вже готова й друга частина. Тепер йдуть не лише пісні, а й романи», — зазначив артист.
▶️ Повний випуск «Наодинці з Гламуром» можна подивитися за цим посиланням: СИН ПОНОМАРЬОВА дав інтерв'ю | ГОРДОН прогнозує ГУЧНУ ПОДІЮ | РИБЧИНСЬКИЙ НАРВАВСЯ НА АФЕРИСТІВ
Нагадаємо, нещодавно син Олександра Пономарьова розсекретив стосунки батька з концертною директоркою Софією. Юнак зізнався, які у них в родині склалися стосунки.