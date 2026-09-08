Олександр Пономарьов відкрив свій новий бізнес: скільки грошей він вклав у справу

Олександр Пономарьов / © instagram.com/ponomaryovoleksandr

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Співак Олександр Пономарьов розширив свій бізнес і заснував власне видавництво, у якому вже випустив свій перший роман.

Так, артист нещодавно спробував себе в новій ролі — став автором пригодницького роману «30 днів: ШІ-людина». Однак на цьому його експерименти з літературою не завершилися. Виявилося, що видавати власний роман артист вирішив самостійно.

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У розмові з «Наодинці з Гламуром» Пономарьов розповів, що книга побачила світ у його новому видавництві «З ранку до ночі». Це не перший бізнес-проєкт співака під таким брендом: раніше він об'єднав під цією назвою студію звукозапису, вокальну академію та продюсерський центр.

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Олександр Пономарьов / © instagram.com/ponomaryovoleksandr

За словами артиста, запуск видавничої справи не вимагав від нього якихось захмарних інвестицій. Ідея створити власне видавництво виникла в нього після спостережень за колегами.

«Не розумію, про які такі великі гроші йдеться. Зараз видавництво – це не такий вже космос. У державі можна зареєструвати видавництво, спокійно працювати з цим, отримати потрібні дозволи й ліцензії. Я не рахував. У мене є свій бренд «З ранку до ночі»: він є студією звукозапису, вокальною академією, продюсерським центром, а тепер з’явилося видавництво», — пояснив виконавець у розмові з Анною Севастьяновою.

Презентація роману Олександра Пономарьова / © ТСН

До слова, Пономарьов не планує спинятися на досягнутому й уже працює над продовженням свого роману. Тож тепер під брендом «З ранку до ночі» виходитимуть не лише музичні проєкти, а й книжки.

«Я побачив досвід колег, які співпрацювали з іншими видавництвами, а потім заснували своє й казали, що так краще. Я не хотів повторювати їхніх помилок. По-друге, я зрозумів, що я тут не на один день. Вже готова й друга частина. Тепер йдуть не лише пісні, а й романи», — зазначив артист.

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▶️ Повний випуск «Наодинці з Гламуром» можна подивитися за цим посиланням: СИН ПОНОМАРЬОВА дав інтерв'ю | ГОРДОН прогнозує ГУЧНУ ПОДІЮ | РИБЧИНСЬКИЙ НАРВАВСЯ НА АФЕРИСТІВ

Нагадаємо, нещодавно син Олександра Пономарьова розсекретив стосунки батька з концертною директоркою Софією. Юнак зізнався, які у них в родині склалися стосунки.

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