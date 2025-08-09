Олександр Пономарьов вперше поділився, що пов'язує його з Михайлом Хомою: "Став ближче ніж родич"

Олександр Пономарьов, Михайло Хома / © instagram.com/ponomaryovoleksandr

Відомий співак Олександр Пономарьов розсекретив, що записав нову пісню з Михайлом Хомою, і висловився про їхню чоловічу дружбу. А також привідкрив завісу, чому зараз присвячує весь свій вільний час.

Сьогодні, 9 серпня, народний артист святкує 52-річчя. Напередодні Олександр зізнався, що планує у цей день запросити додому близьких друзів, зокрема, Михайла Хому і Юрія Горбунова. Також у розмові з ТСН.ua Пономарьов розповів, що зовсім скоро презентує нову пісню. Це знову буде дует з Хомою. Бо виявилося, що артистів об’єднує не тільки сцена, але й справжні дружні чоловічі взаємини.

"Раніше ми не були друзями, просто співали разом. Це війна нас зблизила. Я думав, що така дружба буває тільки у фільмах. Ми майже постійно разом, він мені як родич став, може, й ближче. Я з рідними бачусь рідше, ніж з Михайлом. Ось і записали новий дует. Чесно кажучи, планували тріо. Довго шукали артистку, з ким би заспівати. Але жінкам, на жаль, дуже високо співати на тих діапазонах, на яких співаємо ми з Михайлом. Ми пробували і відомих, і взагалі невідомих співачок, але вони не можуть потягнути саме цю пісню. Назву поки не хочу озвучувати, але скажу, що вона присвячена темі наших переселенців, як всередині країни, так і за її межами. Пісня про тих, хто зараз не має можливості бути вдома", — розповідає Олександр Пономарьов.

Олександр Пономарьов і Михайло Хома записали нову спільну пісню / © instagram.com/ponomaryovoleksandr

Також народний заінтригував новим захопленням, правда, розкривати усі карти він не квапиться, бо боїться, що якщо все розповість, може, не довести до кінця задумане.

"Я працюю зараз над різними своїми ідеями. Це не пов'язано взагалі з музикою, але має відношення до мистецтва. Коли я відчую, що довів це до того рівня, який собі запланував, обов’язково про це вам розкажу. Єдине, що можу розкрити, це те, що люди про мене дізнаються зовсім з іншого боку. Тобто що я геть інша людина", — інтригує співак.

Нагадаємо, раніше джерела ТСН.ua повідомляли, що Олександр Пономарьов зустрічається з власною концертною директоркою на ім’я Софія.