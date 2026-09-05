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- Гламур
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Олександр Пономарьов вперше показався на публіці з новою коханою: який вигляд вона має
Артист тримає особисте життя подалі від публіки, однак деякі подробиці не вдається приховати.
Український співак Олександр Пономарьов вперше показався на публіці зі своєю новою коханою — концертною директоркою Софією.
Так, днями артист презентував дебютну книгу, яка має назву «30 днів: ШІ-людина». Особливу подію з ним розділили зіркові колеги-друзі. Як виявилося, на презентації Олександра Пономарьова супроводжувала й його кохана — концертна директорка Софія.
Ба більше, парочка навіть разом позувала для спільних фото. Зокрема, Софія прийшла на захід у чорному костюмі. До речі, жакет був з доволі пікантним розрізом, який підкреслив декольте обраниці музиканта. Сам Олександр Пономарьов одягнув джинси, сорочку та шкіряну куртку.
Загалом, співак ретельно приховує особисте життя. Єдине, що розповідав артист, так це те, що він у стосунках. Щоправда, обраницю свою виконавець не показував. Проте джерела ТСН.ua з’ясували, що Олександр Пономарьов зустрічається з концертною директоркою Софією, яка молодша за нього на 17 років. Пара вже навіть живе разом в його будинку в Києві.
Зазначимо, на презентації дебютної книги співака побував також проєкт «Наодинці з Гламуром». Ведуча Анна Севастьянова не упустила нагоди та розписала зіркових гостей про найцікавіше з їхнього особистого та професійного життя. Тож, не пропустіть прем’єру нового випуску та першими дізнавайтесь гарячі новини з українського шоубізнесу.
Нагадаємо, нещодавно Олександр Пономарьов показав рідкісне фото з 19-річним сином. Артист здивував їхньою схожістю.