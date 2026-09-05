Олександр Пономарьов вперше показався на публіці з новою коханою: який вигляд вона має

Олександр Пономарьов / © instagram.com/ponomaryovoleksandr

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Український співак Олександр Пономарьов вперше показався на публіці зі своєю новою коханою — концертною директоркою Софією.

Так, днями артист презентував дебютну книгу, яка має назву «30 днів: ШІ-людина». Особливу подію з ним розділили зіркові колеги-друзі. Як виявилося, на презентації Олександра Пономарьова супроводжувала й його кохана — концертна директорка Софія.

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Олександр Пономарьов, а ліворуч від нього його кохана

Ба більше, парочка навіть разом позувала для спільних фото. Зокрема, Софія прийшла на захід у чорному костюмі. До речі, жакет був з доволі пікантним розрізом, який підкреслив декольте обраниці музиканта. Сам Олександр Пономарьов одягнув джинси, сорочку та шкіряну куртку.

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Олександр Пономарьов, а ліворуч від нього його кохана

Загалом, співак ретельно приховує особисте життя. Єдине, що розповідав артист, так це те, що він у стосунках. Щоправда, обраницю свою виконавець не показував. Проте джерела ТСН.ua з’ясували, що Олександр Пономарьов зустрічається з концертною директоркою Софією, яка молодша за нього на 17 років. Пара вже навіть живе разом в його будинку в Києві.

Зазначимо, на презентації дебютної книги співака побував також проєкт «Наодинці з Гламуром». Ведуча Анна Севастьянова не упустила нагоди та розписала зіркових гостей про найцікавіше з їхнього особистого та професійного життя. Тож, не пропустіть прем’єру нового випуску та першими дізнавайтесь гарячі новини з українського шоубізнесу.

Нагадаємо, нещодавно Олександр Пономарьов показав рідкісне фото з 19-річним сином. Артист здивував їхньою схожістю.

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