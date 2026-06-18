Олександр Пономарьов / © instagram.com/ponomaryovoleksandr

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Український співак Олександр Пономарьов вперше показався зі своєю коханою, яка молодша за нього на 17 років.

В Instagram артист опублікував їхнє спільне фото. Зробив він це з нагоди дня народження ведучого Дмитра Комарова. Зокрема, виконавець вітав журналіста з 43-річчям. Знаменитість адресував Дмитру Комарову теплі слова.

«Вітаю тебе, друже! Дмитро Комаров, з днем народження! Здоров’я тобі і твоїм близьким! І нехай твоя невгамовна енергія ніколи не вщухає. З повагою!» — звернувся до журналіста виконавець.

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Він також опублікував їхнє спільне фото. На знімку зображений журналіст, співак Дзідзьо та сам Олександр Пономарьов. Що цікаво, поруч з артистом позувала білявка. До слова, це була його концертна директорка Софія.

Олександр Пономарьов засвітився зі своєю коханою / © instagram.com/ponomaryovoleksandr

Загалом, саме з нею Олександру Пономарьову приписують роман. Ба більше, джерела сайту ТСН.ua з оточення виконавця теж підтверджували цю інформацію. Інсайдер ділився, що парочка вже тривалий час перебуває в стосунках та разом мешкає на лівому березі в Києві.

Нагадаємо, нещодавно голлівудський актор Арнольд Шварценеггер вперше за тривалий час показався на публіці з коханою, яка молодша за нього на 27 років. Парочка здійснила рідкісний спільний вихід у світ.

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