Олександр Пономарьов вперше розкрив правду про свій третій шлюб: "Горбунов збрехав"

Олександр Пономарьов

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Український співак Олександр Пономарьов відверто прокоментував, чи дійсно втретє одружився, і коли планує показати публіці свою обраницю.

Народний артист України зазвичай не коментує подробиці особистого життя. Однак у розмові з журналісткою ТСН.ua все ж пролив світло щодо того, чи насправді одружився.

Нагадаємо, на початку цього року відомий ведучий Юрій Горбунов в інтерв’ю "Наодинці" заявив, що його друг Олександр Пономарьов перебуває у третьому шлюбі. Ба більше, пара разом вже понад 10 років.

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І ось нарешті Пономарьов вперше реагує на цю новину.

"Офіційно я поки що не одружений, тому виходить, Юра Горбунов вам збрехав. Але це ні про що не говорить. Так, дійсно, в мене є стосунки. Вони тривають декілька років. Так, я безмежно закоханий, причому завжди. Але моє особисте життя нехай залишається тільки моїм. Я вже мав досвід розповсюдження інформації в попередніх шлюбах, тепер не хочу" — відверто розповів ТСН.ua Олександр Пономарьов за лаштунками концерту "Музична платформа".

51-річний Олександр Пономарьов не поспішає знову одружуватися

На наше запитання, чи планує він колись знову офіційно укласти шлюб, Олександр Пономарьов відповів: "Чекаю закінчення війни і одружуся одразу".

Хто ж його обраниця, співак поки не розповідає.

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Нагадаємо, на цьогорічній "Музичній платформі" стало відомо, що ведуча Олена-Христина Лебідь офіційно наречена. Її коханий Павло Розенко їй освідчився.