Олександр Пономарьов вперше розповів про зупинку свого бізнесу і на чому заробляє під час війни

Олександр Пономарьов / © instagram.com/ponomaryovoleksandr

Відомий співак Олександр Пономарьов розповів про те, що його легендарна студія, в якій записували свої пісні десятки артистів, наразі не функціонує.

Про це народний артист вперше зізнався у розмові з ТСН.ua напередодні свого дня народження. Нагадаємо, сьогодні, 9 серпня, зірці виповнюється 52 роки.

"Наша студія "З ранку до ночі", на якій записувалися майже всі артисти, поки зупинила свою роботу і не функціонує. Тому що хлопці, які на ній працювали, або служать у війську, або виїхали за кордон", — розповів ТСН.ua Олександр Пономарьов.

На студії Олександра Пономарьова багато артистів записували свої хіти (на фото з Тарасом Тополею) / © instagram.com/ponomaryovoleksandr

Також артист поділився, як заробляє на життя під час війни: "Що ж до заробітків, я отримую авторські виплати, у мене є свій YouTube-канал, також іноді корпоративні концерти. Звісно, їх стало набагато менше, але я не жаліюся, бо зараз всім важко".

Як з’ясувалося, цього року власній Вокальній Академії Пономарьова виповнюється вже 10 років, але, за його словами, вона досі не приносить прибутку. Ба більше, перші чотири роки артисту доводилося в неї тільки вкладати власні заощадження.

"Сказати, що я на цьому щось заробляю, я не можу, бо цей бізнес виходить приблизно в нуль. І мене це влаштовує. Зараз Академії вже 10 років, але перші чотири я постійно її фінансував. В середньому виходило десь чотири тисячі доларів на місяць. Але для мене це ніколи не було бізнесом, скоріше, душевний порив. Це місце для дітей і дорослих, де вони вчаться розкривати свій талант", — розповів ТСН.ua Олександр Пономарьов.

Вокальна Академія Олександра Пономарьова існує вже 10 років / © instagram.com/ponomaryovoleksandr

Нагадаємо, раніше Олександр зізнавався, що досі неодружений, але планує офіційно оформити стосунки з коханою одразу після перемоги.