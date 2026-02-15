ТСН у соціальних мережах

15 лютого 2026
Категорія
Гламур
Кількість переглядів
596
Час на прочитання
1 хв

Олександр Пономарьов уперше за тривалий час показав 19-річного сина-красеня та як він підріс

Зірковий батько поринув у спогади й показав подорослішання юнака.

Автор публікації
Валерія Гажала
Олександр Пономарьов

Олександр Пономарьов / © instagram.com/ponomaryovoleksandr

Український співак Олександр Пономарьов публічно привітав свого сина Сашка з 19-річчям і на рідкісних публічних фото показав, як подорослішав юнак.

15 лютого син співака від ексдружини Вікторії Мартинюк святкує день народження. З нагоди свята зірковий батько опублікував одразу кілька світлин, зроблених у різні роки — від дитячих кадрів до нещодавніх фото. На знімках помітно, як швидко виріс і змужнів іменинник, перетворившись на статного красеня. У дописі Пономарьов не шкодував теплих слів для сина.

«Сьогодні в моїй родині свято — день народження у сина! Многая і благая літа тобі, сину, з Божим благословенням!» — зворушливо звернувся артист.

Олександр Пономарьов з сином / © instagram.com/ponomaryovoleksandr

Олександр Пономарьов з сином / © instagram.com/ponomaryovoleksandr

Підписники миттєво засипали юнака привітаннями. У коментарях бажають здоров'я, щасливої долі та мирного майбутнього в Україні.

  • Вітаємо! Хай буде щасливим і здоровим на радість сімʼї в мирній країні

  • Вітання щасливому батьку та красунчику синочку!

  • Вітаю! Бажаю міцного здоров’я та гарної долі!

Дата публікації
Кількість переглядів
596
