Олександр Пономарьов уперше за тривалий час показав 19-річного сина-красеня та як він підріс
Зірковий батько поринув у спогади й показав подорослішання юнака.
Український співак Олександр Пономарьов публічно привітав свого сина Сашка з 19-річчям і на рідкісних публічних фото показав, як подорослішав юнак.
15 лютого син співака від ексдружини Вікторії Мартинюк святкує день народження. З нагоди свята зірковий батько опублікував одразу кілька світлин, зроблених у різні роки — від дитячих кадрів до нещодавніх фото. На знімках помітно, як швидко виріс і змужнів іменинник, перетворившись на статного красеня. У дописі Пономарьов не шкодував теплих слів для сина.
«Сьогодні в моїй родині свято — день народження у сина! Многая і благая літа тобі, сину, з Божим благословенням!» — зворушливо звернувся артист.
Підписники миттєво засипали юнака привітаннями. У коментарях бажають здоров’я, щасливої долі та мирного майбутнього в Україні.
Вітаємо! Хай буде щасливим і здоровим на радість сімʼї в мирній країні
Вітання щасливому батьку та красунчику синочку!
Вітаю! Бажаю міцного здоров’я та гарної долі!
