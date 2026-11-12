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Олександр Пономарьов вперше за тривалий час показався на публіці з молодшою на 17 років коханою
Артист вийшов у світ з обраницею.
Український співак Олександр Пономарьов вперше за тривалий час показався на публіці з молодшою на 17 років коханою.
Артист вже доволі тривалий час перебуває в стосунках із концертною директоркою Софією Новіковою. Хоч пара ретельно приховувала роман, але про це активно заговорили 2025 року. І от відтоді вони періодично з’являються разом на публіці.
Схоже, нещодавно закохані відвідали захід разом. Там вони зустрілись із ведучим Дмитром Гордоном та його дружиною Олесею Бацман, а також зі співачкою Іриною Білик. Звичайно ж, знаменитості зробили фото на пам’ять. Дмитро Гордон поділився знімком у своєму Instagram.
«Ну, кого впізнали?» — жартома підписав світлину ведучий.
У коментарях підписники не стримались та теж почали жартувати. Вони зазначали, що впізнали на фото всіх, окрім самого Дмитра Гордона.
Зазначимо, Олександр Пономарьов вже тривалий час перебуває в стосунках із концертною директоркою Софією, яка молодша за нього на 17 років. Пара живе разом у будинку співака в Києві. До речі, Софія чудово ладнає з дітьми виконавця. Зокрема, син артиста від другої дружини Вікторії розповідав, що обраниця батька вже давно стала частиною їхньої родини і навіть певною мірою брала участь у його вихованні.
Нагадаємо, нещодавно голлівудський актор Роберт Де Ніро вийшов у світ із молодшою коханою. Три роки тому обраниця народила артистові сьому дитину.