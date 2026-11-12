Олександр Пономарьов / © instagram.com/ponomaryovoleksandr

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Український співак Олександр Пономарьов вперше за тривалий час показався на публіці з молодшою на 17 років коханою.

Артист вже доволі тривалий час перебуває в стосунках із концертною директоркою Софією Новіковою. Хоч пара ретельно приховувала роман, але про це активно заговорили 2025 року. І от відтоді вони періодично з’являються разом на публіці.

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Схоже, нещодавно закохані відвідали захід разом. Там вони зустрілись із ведучим Дмитром Гордоном та його дружиною Олесею Бацман, а також зі співачкою Іриною Білик. Звичайно ж, знаменитості зробили фото на пам’ять. Дмитро Гордон поділився знімком у своєму Instagram.

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«Ну, кого впізнали?» — жартома підписав світлину ведучий.

Олександр Пономарьов із коханою, Дмитро Гордон із дружиною та Ірина Білик / © instagram.com/gordondmytro

У коментарях підписники не стримались та теж почали жартувати. Вони зазначали, що впізнали на фото всіх, окрім самого Дмитра Гордона.

Зазначимо, Олександр Пономарьов вже тривалий час перебуває в стосунках із концертною директоркою Софією, яка молодша за нього на 17 років. Пара живе разом у будинку співака в Києві. До речі, Софія чудово ладнає з дітьми виконавця. Зокрема, син артиста від другої дружини Вікторії розповідав, що обраниця батька вже давно стала частиною їхньої родини і навіть певною мірою брала участь у його вихованні.

Нагадаємо, нещодавно голлівудський актор Роберт Де Ніро вийшов у світ із молодшою коханою. Три роки тому обраниця народила артистові сьому дитину.

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