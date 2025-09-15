Олександр Пономарьов засвітився з коханою і пригадав, як отримував мішки листів від шанувальниць

Олександр Пономарьов

У столиці з аншлагом відбувся концерт народного артиста України Олександра Пономарьова. Яким був виступ та про що знаменитість казав зі сцени, читайте в ексклюзивному матеріалі ТСН.ua.

На днях у культурному просторі "В’ява", що на території ВДНГ, стався довгоочікуваний концерт Олександра Пономарьова. Композиція, з якої почав свій виступ "головний романтик країни", була "Заспіваймо пісню за Україну". Її артист написав ще 2016 року, але яка сьогодні звучить актуально, як ніколи.

Наступною була легендарна “Зіронька", яку, до речі, Пономарьов достатньо рідко виконує на концертах. "Завжди коли я її не співаю, до мене підходить маса людей і питає, чому я її не виконав. А я кажу: "Я її співаю з 94 року", - зізнався артист і все ж таки затягнув “Моя ти зіронька небесная…".

За словами артиста, всі свої пісні він пише про жінок і навіть ті, які присвячені рідній Батьківщині. "Бо Україна - це та сама жінка. До речі, ви такі всі сьогодні красиві, вбрані, посміхаєтеся. І я хочу подарувати наступну пісню кожній з вас", - не скупився на компліменти народний артист, після чого виконав легендарну “Я ніколи нікому тебе не віддам".

Далі були - "А ти просто кохай", "Любиш ти мене чи не любиш", "Ніченькою". Під час останньої на великому екрані демонстрували легендарний кліп, який зняла для артиста ще 2007 року відома режисерка Катя Царик.

Перш ніж виконати наступну пісню "Україна переможе!" Олександр Пономарьов зі сцени зізнався, що перед тим, як випускати цю пісню навіть радився зі знайомими військовими. Ба більше, саме вони порадили йому залишити в тексті лайливі слова. "Я їм кажу: "Я матюкатися не буду". А один генерал мені відповідає: "А тобі і не треба. Ми будемо". І на концерті народний артист своє слово стримав, чого не скажеш про глядачів, які в єдиному пориві послали руській корабель у відомому напрямку, заспівавши хором:

Горить, палає техніка ворожа,

Рідна Україна переможе!

Горить, палає і ще спалахуй,

Руській корабель, іди...

У цей вечір звучало зі сцени і багато відвертих історій. Наприклад, про деталі створення легендарних пісень з репертуару Пономарьова.

"У мене є пісня, яку я рідко виконую чомусь, але дуже люблю. І в неї дуже цікава історія. Це зараз є email, Facebook. А раніше писали просто листи. І цих листів мені приходили цілі мішки. Я завжди не міг їх перечитати і через це дуже переживав. Бо мені хотілося відповісти всім, але я навіть фізично не міг цього зробити. І ось в в одному з таких мішків я знайшов текст, який написала моя шанувальниця Ірина Пиріг. І пісня називається “Чомусь так гірко плакала вона", - поділився співак.

Звісно, концерт не міг відбутися без найвідомішої, мабуть, композиції авторства Пономарьова, а саме - "Варто чи ні". До слова, саме під час цієї пісні за лаштунками ми побачили кохану співака, яка зворушено дивилася на нього, залишаючись майже не помітною для інших глядачів. Нагадаємо, про роман Олександра зі своєю концертною директоркою на ім'я Софія стало відомо у серпні цього року. Сам артист також підтвердив ТСН.ua, що наразі перебуває в стосунках, правда, одружуватися втретє поки не квапиться.

На жаль, концерт тривав досить недовго - трохи більше години. Але і цього часу було достатньо, аби прихильники могли насолодитися хітами улюбленого артиста. Нагадаємо, Пономарьов не просто виконавець усього свого репертуару, а ще й автор музики і слів пісень, на яких виросло вже не одне покоління українців.

Перед виходом на біс відбувся короткий аукціон, на якому розігрували, в тому числі, зустріч з самим Пономарьовим. Ця можливість обійшлася одній з прихильниць у 100 тисяч гривень. Як ми дізналися, усі зібрані кошти з аукціону підуть на допомогу ЗСУ.

Вийшовши на біс, співак знову виконав "А ти просто кохай" і "Україна переможе!". І під бурхливі оплески глядачів вже остаточно залишив сцену "В’яви".

