Олександр Рибак лікується від багаторічної залежності у США – ЗМІ

Норвезько-білоруський співак, переможець "Євробачення-2009" Олександр Рибак лікується від залежності.
Артист поїхав на реабілітацію до Сполучених Штатів Америки.
Про це повідомляє білоруське видання "Наша Ніва", зазначивши, що у знаменитості зараз непростий період. Також повідомляється, що зірка вже давно не з'являвся у Білорусі.
Зауважимо, два роки тому Рибак зізнався прихильникам у своїй багаторічній залежності від снодійних та антидепресантів. Він зазначив, що пігулки, які вживав понад 10 років майже зруйнували його життя.
"Це торкнулося не лише мого мозку, але і відбилося на м'язах, шлунку і загальному стані організму. Ця залежність псувала мої стосунки з людьми, але найголовніше, вона майже знищила мою волю до життя", – розповів тоді він.
У січні 2020-го зірка розпочав реабілітацію.
Нагадаємо, Олександр Положинський потрапив під обстріл на передовій. За словами музиканта, згоріло абсолютно все і постраждала техніка.
Читайте також: