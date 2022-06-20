Олександр Рибак лікується від багаторічної залежності у США – ЗМІ

Норвезько-білоруський співак, переможець "Євробачення-2009" Олександр Рибак лікується від залежності.

Артист поїхав на реабілітацію до Сполучених Штатів Америки.

Про це повідомляє білоруське видання "Наша Ніва", зазначивши, що у знаменитості зараз непростий період. Також повідомляється, що зірка вже давно не з'являвся у Білорусі.

Фото: instagram.com/rybakofficial

Зауважимо, два роки тому Рибак зізнався прихильникам у своїй багаторічній залежності від снодійних та антидепресантів. Він зазначив, що пігулки, які вживав понад 10 років майже зруйнували його життя.

"Це торкнулося не лише мого мозку, але і відбилося на м'язах, шлунку і загальному стані організму. Ця залежність псувала мої стосунки з людьми, але найголовніше, вона майже знищила мою волю до життя", – розповів тоді він.

У січні 2020-го зірка розпочав реабілітацію.

Нагадаємо, Олександр Положинський потрапив під обстріл на передовій. За словами музиканта, згоріло абсолютно все і постраждала техніка.

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