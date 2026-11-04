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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гламур
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107
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1 хв

Олександр Рудинський оголосив про тривалу паузу в кінокар’єрі і пояснив чому

Артист розкрив, на який час планує залишити кіномайданчик та чим займатиметься.

Автор публікації
Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
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Олександр Рудинський

Олександр Рудинський / © instagram.com/sasha_rudinskiy

Український актор Олександр Рудинський, який активно знімається з голлівудськими зірками, оголосив про паузу в кінокар’єрі.

В артиста доволі насичене робоче життя. Знаменитість активно знімається в стрічках, в тому числі й з голлівудськими акторами, також в українських проєктах та грає в театрі. Проте в інтерв’ю Oboz.ua Олександр Рудинський зізнався, що планує взяти паузу в кінокар’єрі, яка триватиме орієнтовно пів року.

Актор чесно зізнається, що йому просто потрібен час на відпочинок. Він хоче побути з сім’єю. До речі, акторську роботу Олександр Рудинський повністю не полишає, оскільки й надалі працюватиме в театрі. Також артист викладатиме акторську майстерність для студентів у КНУТКіТ імені Івана Карпенка-Карого.

Олександр Рудинський / © instagram.com/sasha_rudinskiy

Олександр Рудинський / © instagram.com/sasha_rudinskiy

«Зараз планую взяти досить тривалу паузу в кінозйомках — щонайменше на пів року. Просто більше не хочу поки зніматися. Хочу відпочити, щоб знову скучити за цим процесом. Займатимуся театром, сім’єю, студентами. Зараз я з ними мало бачуся. Ми паралельно ще знімаємо продовження серіалу „Перші ластівки“, тож я запрошую їх на майданчик. Дехто вже навіть встиг спробувати себе в кадрі — сказати перші репліки на камеру», — поділився актор.

Нагадаємо, нещодавно Олександр Рудинський розкрив, якими є насправді голлівудські зірки. Артист знімався з такими акторами, як Едрієн Броуді та Шон Пенн.

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