ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Зброя Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гламур
Кількість переглядів
288
Час на прочитання
2 хв

Олександр Рудинський після знімань закордоном розкрив, якими насправді є голлівудські зірки

Актор пригадав незвичайний досвід на міжнародному знімальному майданчику та розповів, що його вразило у роботі з оскароносними колегами.

Автор публікації
Фото автора: Анастасія Гребешко Анастасія Гребешко
Коментарі
Підпишіться на нас в Google
Олександр Рудинський

Олександр Рудинський / © instagram.com/sasha_rudinskiy

Український актор Олександр Рудинський поділився подробицями роботи з голлівудськими зірками Едрієном Броуді та Шоном Пенном.

Артист зіграв у міжнародному проєкті «Зміїний острів» режисера Дага Лаймана, присвяченому подіям навколо підриву газопроводів «Північний потік — 2». Знімальний процес відбувався в Болгарії та Хорватії, зокрема у відкритому морі. В інтерв’ю для шоу «Наодинці з Гламуром» Рудинський уперше розповів, якими запам’ятав своїх знаменитих колег і що найбільше вразило його на майданчику.

Олександр Рудинський / © Скриншот з проєкту "Наодинці з Гламуром"

Олександр Рудинський / © Скриншот з проєкту "Наодинці з Гламуром"

Актор зізнався, що давно захоплюється творчістю Броуді, тому можливість попрацювати з ним стала особливим досвідом. За словами Рудинського, голлівудський артист виявився приємною людиною, а під час підготовки до стрічки команда серйозно досліджувала український контекст. Режисер Даг Лайман самостійно працював над сценарієм і міг змінювати сцени безпосередньо під час знімального процесу. Через це акторам доводилося бути готовими до несподіваних рішень. Окремим випробуванням для Рудинського стали зйомки у відкритому морі, де він уперше зіткнувся з морською хворобою.

«Це один з моїх найулюбленіших акторів», — поділився Олександр про Броуді.

Едрієн Броуді / © Associated Press

Едрієн Броуді / © Associated Press

Особливо яскраво Рудинський пригадав момент, коли опинився неподалік від сцени за участю Броуді та Пеннa. Поки актор чекав на власний епізод, його колеги працювали над спільною сценою. Українець слухав їхню гру в навушниках і спостерігав за робочим процесом.

«У людей п’ять „Оскарів“ на двох. А я сидів отак от наушниках, просто слухав, як вони грають. Іноді плутаються в тексті. Щоб ви просто розуміли, що це живі люди», — розповів артист.

Олександр Рудинський / © Скриншот з проєкту "Наодинці з Гламуром"

Олександр Рудинський / © Скриншот з проєкту "Наодинці з Гламуром"

Рудинський також згадав, що мав нагоду поспілкуватися з Пенном. Він є прихильником його роботи у фільмі «Одна битва за іншою» й хотів обговорити стрічку з актором. Під час зустрічі американець подарував йому пачку цигарок, а Броуді також долучився до збору, про який розповів українець.

Шон Пенн / © Associated Press

Шон Пенн / © Associated Press

Водночас Рудинський зізнався, що поки не впевнений, чи міжнародний фільм зрештою вийде на екрани. Він сподівається на прем’єру у 2027 році, однак побоюється, що через політичний контекст проєкт можуть відкласти. Актор наголосив, що підтримує позицію своєї країни в питанні підриву газопроводів, адже українці та німці по-різному оцінюють ці події.

Олександр Рудинський і Анна Севастьянова / © Скриншот з проєкту "Наодинці з Гламуром"

Олександр Рудинський і Анна Севастьянова / © Скриншот з проєкту "Наодинці з Гламуром"

Про це Олександр Рудинський розповів журналістці Анні Севастьяновій у новому випуску шоу «Наодинці з Гламуром».

▶️ Повний випуск «Наодинці з Гламуром» можна подивитися за цим посиланням:
"Теж плутаються у тексті": РУДИНСЬКИЙ вперше про роботу з БРОУДІ і ПЕННОМ. Прем’єра кіно ЗА ПЕРЕМОГУ

Нагадаємо, нещодавно Костянтин Темляк вперше з’явився на публіці після скандальних звинувачень у насильстві.

Коментарі
Сортувати:
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie