- Дата публікації
-
- Категорія
- Гламур
- Кількість переглядів
- 91
- Час на прочитання
- 2 хв
Олександр Рудинський розсекретив, чи планує віддати шестирічного сина в актори
Актор також пригадав, як народження первістка збіглося зі зніманнями «Перших ластівок» і чому того дня він майже одразу повернувся до роботи.
Актор Олександр Рудинський розповів, чи хоче бачити шестирічного сина в кіно та театрі, а також пригадав, як народження первістка збіглося зі зніманнями.
Подружжя акторів невдовзі з’явиться разом у новому сезоні серіалу «Перші ластівки. Нова реальність». Для Марії ця робота стала здійсненням давньої мрії. Вона хотіла потрапити до акторського складу ще другого сезону, однак тоді плани змінила вагітність. Тепер подружжя нарешті працюватиме над одним проєктом. Акторка не приховує радості від такої можливості.
Втім, із «Першими ластівками» родину Рудинських пов’язує не лише професійна історія. Саме під час роботи над другим сезоном серіалу в Олександра та Марії народився син. Актор пригадує, що того періоду його життя було сповнене подій і непростого балансування між сімейними обов’язками та роботою. Ба більше, після виписки з пологового він майже одразу повернувся до знімань.
«Тоді для нас головним подарунком стала поява дитини. Мені здається, батьківство — це найзаповітніша роль, яка лише може бути. А в новому сезоні ми весь час граємо разом. До речі, 8 вересня сину виповнилося шість років. Він народився якраз під час зйомок другого сезону „Перших ластівок“. Я з пологового одразу їхав на знімальний майданчик», — розповів Олександр Рудинський “Новому каналу”.
Попри акторське середовище, у якому зростає хлопчик, батьки не намагаються заздалегідь визначити його майбутнє. Олександр наголошує: зараз син має зовсім інші захоплення, тому залучати його до кіно чи театру родина не планує. Водночас подружжя не відкидає такої можливості, якщо згодом хлопчик сам зацікавиться акторством.
«До акторства поки залучати не плануємо, йому це нецікаво, у нього зараз інші вподобання. Подивимося з часом. Якщо сам захоче, можливо, залучимо. Але наразі такого бажання немає», — поділився Олександр.
Нагадаємо, нещодавно Олександр Рудинський оголосив про тривалу паузу в кінокар’єрі і пояснив чому.