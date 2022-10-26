Олександр Скічко ніжно привітав дружину з днем народження та показав її у мінішортах

Дружина ексочільника Черкаської ОДА Олександра Скічка, бізнесвумен Єлизавета Юрушева 24 жовтня відсвяткувала день народження.

Бізнесвумен виповнилося 35 років. З цієї нагоди чоловік Юрушевої на сторінці в Instagram запостив її гарне чорно-біле фото. На знімку Єлизавета зображена в білих мінішортах, чорній футболці та кофтинці. Обличчя Юрушевої прикрашає усмішка.

Скічко адресував дружині теплі вітальні слова: "Ти моє кохання! Ти моє життя! Люблю, коли ти усміхаєшся! Завжди буду робити все, щоб твоя усмішка ніколи не зникала з обличчя! Бажаю аби якнайшвидше в нашій країні настала перемога і наше маленька принцеса побачила Україну! І дякую сьогодні за подвійне свято! З днем народження!" – написав Скічко.

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Зазначимо, що Олександр Скічко та Єлизавета Юрушева одружилися 2017 року. У Єлизавети є син від попереднього шлюбу, а також Юрушева та Скічко виховують спільну доньку Наталію, яка з'явилася на світ 2015. 24 квітня 2022 року у подружжя народилася ще одна донечка.

Олександр Скічко та Єлизавета Юрушева / Фото: instagram.com/aleksandrskichko

Нагадаємо, що 5 вересня, Єлизавета Юрушева та Олександр Скічко відсвяткували "дерев'яне" весілля, як у народі називають п'яту річницю шлюбу. Юрушева у фотоблогу ніжно привітала чоловікова і подякувала йому за те, що він є.

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