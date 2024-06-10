Олександр Скічко похизувався важливим досягненням 9-річної доньки від Юрушевої

Ексочільник Черкаської ОДА Олександр Скічко та його дружина, бізнесвумен Єлизавета Юрушева, повідомили про важливе досягнення їхньої 9-річної доньки.

Так, Наталія в Мілані, Італія, взяла участь у турнірі з бальних танців. Зокрема, дівчинка разом з партнером демонструвала різні стилі та дивувала суддів своєю майстерністю. Професійне журі оцінили вміння доньки Юрушевої та Скічка. Дівчинка виборола перше місце та стала золотою чемпіонкою турніру.

Донька Олександра Скічка та Єлизавети Юурушевої / Фото: instagram.com/elizaveta.yurusheva

"Пишаюсь тобою, моя принцесо! Шкода, сьогодні не поруч! Але обіцяю, приїду - з мене МакДональдс", - привітав доньку з важливим досягненням Скічко.

На турнірі підтримувала Наталію мама. Юрушева зазначила, що неабияк пишається донечкою. Бізнесвумен подякувала всім, хто підтримував Наталію, та зазначила, що дівчинка тепер мріє повернутися до України та взяти участь у місцевих турнірах.

Донька Олександра Скічка та Єлизавети Юурушевої на турнірі / Фото: instagram.com/elizaveta.yurusheva

"Дякуємо всім за ваші вітання сьогодні! Ви просто найкращі! Дякую вам за вашу підтримку і за кожне серце, яке ви сьогодні поставили, щоб підтримати мою дівчинку! Я вам дуже вдячна! Тепер у Татусі мрія приїхати додому та танцювати турніри в Україні", - поділилася бізнесвумен.

Єлизавета Юрушева з донькою / Фото: instagram.com/elizaveta.yurusheva

Нагадаємо, нещодавно гімнастка Лілія Подкопаєва ділилася рідкісними фото з 18-річним сином. Спортсменка також розповідала про важливе досягнення Вадима в США.

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