Олександр Скічко та Єлизавета Юрушева чекають на дитину

Бізнесвумен показала фото, на яких постала при надії.

Український пародист, нинішній очільник Черкаської ОДА Олександр Скічко та його дружина, бізнесвумен Єлизавета Юрушева стануть батьками.

Так, кохана знаменитості оголосила про третю вагітність. Юрушева знялася для українського Vogue та поділилася світлинами у своєму Instagram. На знімках Єлизавета постала у колготках і топі, демонструючи животик. Поки що жодні подробиці про її вагітність невідомі.

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У коментарях приголомшені зірки взялися вітати подружжя з майбутнім поповненням.

"Лізонько яке щастя! Вітаю від щирого серця! Ти така красуня", – написала Санта Дімопулос;

"Браво", – поділився Юрій Горбунов;

"Витонченість + вишуканість = ти", – зазначила Катерина Кухар.

Нагадаємо, для Єлизавети та Олександра це буде перша спільна дитина. Бізнесвумен виховує сина Даніеля та доньку Наталію від попередніх стосунків.

Олександр Скічко та Єлизавета Юрушева з дітьми / instagram.com/elizaveta.yurusheva

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