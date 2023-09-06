Олександр Скічко у 6 річницю шлюбу з Юрушевою показав романтичні кадри з їхнього весілля

Ексочільник Черкаської ОДА Олександр Скічко та його дружина, бізнесвумен Єлизавета Юрушева, відсвяткували шосту річницю їхнього шлюбу.

У своєму Instagram закохані привітали одне одного з важливою датою їхнього подружнього життя. Зокрема, Скічко подякував Юрушевій, що вона з'явилася у його житті, та показав романтичні кадри з їхнього весілля, яке відбулося у Грузії.

Олександр Скічко та Єлизавета Юрушева / Фото: instagram.com/aleksandrskichko

На знімках Єлизавета була зображена у білій сукні, а Олександр – у світлому костюмі. Подружжя мило позувало одне біля одного серед гір.

"Шість років - як одна мить! Дякую Богу за те, що ти в мене є!" – звернувся до дружини Скічко.

Олександр Скічко та Єлизавета Юрушева / Фото: instagram.com/aleksandrskichko

Бізнесвумен у своєму Instagram теж ніжно привітала свого обранця зі святом. Єлизавета зазначила, що неймовірно рада, що шість років тому сказала чоловікові "так".

"Шість років тому я сказала так найдивовижнішому чоловікові на цій планеті!" – поділилася бізнесвумен.

Олександр Скічко та Єлизавета Юрушева / Фото: instagram.com/aleksandrskichko

Зазначимо, у вересні 2017 року Олександр Скічко та Єлизавета Юрушева одружилися. Пара відгуляла весілля у Грузії на висоті понад три тисячі метрів над рівнем моря.

Нагадаємо, нещодавно співачка Анастасія Приходько відгуляла 10 річницю шлюбу з чоловіком Олександром. Артистка опублікувала рідкісне фото з коханим та показала, як святкувала важливу дату.

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