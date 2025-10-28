Олександр Стоянов вперше розкрив серйозну травму, через яку завершив балетну кар'єру на піку форми

Олександр Стоянов / © instagram.com/stoianov_oleksandr

Колишній прем'єр Національної опери України Олександр Стоянов розкрив причину, через яку завершив балетну кар'єру.

Ще рік тому танцівник оголосив, що покидає сцену. Це рішення стало для прихильників його творчості справжнім шоком. Ба більше, Олександр Стоянов саме перебував на піку форми. Та танцівник у своєму Instagram зізнається, що на його рішення вплинула низка факторів. Зокрема, він дістав серйозну травму – розрив пахової зв'язки, що унеможливлювало його виступи.

"2024 року під час гастролей Америкою з виставою "Жизель" я дістав травму - розрив пахової зв'язки. До неї було ще багато дрібних травм. І продовжив роботу над туром як продюсер та продакшн-менеджер", - говорить танцівник.

Олександр Стоянов / © instagram.com/stoianov_oleksandr

Також Олександр Стоянов поділився, що досягнув у балетній кар'єрі того, чого хотів. Нині ж він хоче розвиватися як продюсером, організовувати виступити в різних країнах та допомагати розвиватися молодим талантам. Щоправда, танцівник все ж таки натякнув, що не піде зі сцени просто так, а влаштує прощальний світовий тур.

"Я станцював вже все, що тільки можна на українських та світових сценах, і завжди хотів, щоб мене запам'ятали як ефектного танцюриста з гарною фігурою та високим стрибком. Зараз я можу зробити більше для світового балету як продюсер: організуючи виступи в різних країнах, даючи шанси молодим артистам, допомагаючи їм розвиватися. Бо балет - це мистецтво молодих. Але думаю, що прощальний світовий тур все ж таки варто зробити...", - підсумував танцівник.

