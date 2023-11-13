Олександр Стоянов на тлі чуток про розлучення з Катериною Кухар поділився їхніми спільними кадрами

Також танцівник прокоментував ролик балерини, де натякнув, чи разом вони.

Прем'єр Національної опери України Олександр Стоянов на тлі чуток про розлучення з дружиною, українською балериною Катериною Кухар, неочікувано поділився їхніми спільними кадрами.

Відповідний ролик знаменитість опублікував в Instagram-stories. На кадрах Стоянов та Катерина танцюють у Лос-Анджелесі своє балетне шоу.

Катерина Кухар та Олександр Стоянов / Фото: instagram.com/stoianov_oleksandr

За день до початку шоу Катерина публікувала, як вони готуються. Зокрема, балерина показала, як артисти балету відпочивають, але коли до них приходить вона, то одразу всі починають тренуватися. У коментарях Стоянов пожартував, що вдома у них відбувається теж саме: "Вдома було так само".

Катерина Кухар та Олександр Стоянов / Фото: instagram.com/stoianov_oleksandr

Відповідним коментарем Олександр натякнув, що в їхніх стосунках все гаразд, вони не розходилися та живуть разом.

Нагадаємо, чутки про розлучення подружжя спровокувала саме Катерина Кухар. Балерина опублікувала фото, на якому показалася з чубчиком. Танцівниця зазначила, що жінка йде до перукаря тоді, коли в її особистому житті відбуваються зміни. Чутки про розлучення ані Кухар, ані Стоянов не коментують. Щоправда, нещодавно балерина доволі неоднозначно відреагувала на плітки, ще більше спантеличивши фанів.

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