Олександр Стоянов на тлі чуток про розлучення з Катериною Кухар поділився їхніми спільними кадрами

Також танцівник прокоментував ролик балерини, де натякнув, чи разом вони.
Прем'єр Національної опери України Олександр Стоянов на тлі чуток про розлучення з дружиною, українською балериною Катериною Кухар, неочікувано поділився їхніми спільними кадрами.
Відповідний ролик знаменитість опублікував в Instagram-stories. На кадрах Стоянов та Катерина танцюють у Лос-Анджелесі своє балетне шоу.
За день до початку шоу Катерина публікувала, як вони готуються. Зокрема, балерина показала, як артисти балету відпочивають, але коли до них приходить вона, то одразу всі починають тренуватися. У коментарях Стоянов пожартував, що вдома у них відбувається теж саме: "Вдома було так само".
Відповідним коментарем Олександр натякнув, що в їхніх стосунках все гаразд, вони не розходилися та живуть разом.
Нагадаємо, чутки про розлучення подружжя спровокувала саме Катерина Кухар. Балерина опублікувала фото, на якому показалася з чубчиком. Танцівниця зазначила, що жінка йде до перукаря тоді, коли в її особистому житті відбуваються зміни. Чутки про розлучення ані Кухар, ані Стоянов не коментують. Щоправда, нещодавно балерина доволі неоднозначно відреагувала на плітки, ще більше спантеличивши фанів.
Читайте також: