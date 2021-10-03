Олександр Стоянов поділився, що грає з Катериною Кухар в карти на сексуальні бажання

Олександр Стоянов поділився, що грає з Катериною Кухар в карти на сексуальні бажання

Чоловік також зізнався, що він – азартний гравець.

Прем'єр Національної опери України Олександр Стоянов зізнався, що полюбляє грати в азартні ігри.

У програмі "Світське життя" знаменитість поділився, що навіть з колегами у театрі обожнює спорити на "слабо".

"На слабо у нас усе робиться у театрі: і на сцені, і за лаштунками. Я люблю грати на гроші, хоча тато мене в дитинстві за це трішечки сварив", – розповів зірка.

Зі свого боку, його дружина, суддя шоу "Танці з зірками" Катерина Кухар розповіла, що її тато також навчив грати у різні карткові ігри. Тож подружжя полюбляє грати в "дурня", "деберц", "брідж", "п'яницю" та "відьму".

Стоянов поділився, що грає з Кухар на сексуальні бажання.

"Ми з Катериною дуже полюбляємо грати на різні бажання. Бажання 18+", – розповів артист.

Нагадаємо, раніше у програмі Потап розсекретив, де відпочиватиме з Каменських цього місяця. Пара обрала дві країни.

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