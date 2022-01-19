Олександр Стоянов приголомшив вигадливим подарунком на 40-річчя Катерини Кухар

Коханий подарував іменинниці мелодію.

Відома українська балерина і суддя шоу "Танці з зірками" Катерина Кухар 18 січня відсвяткувала ювілей.

Знаменитості виповнилося 40 років. Коханий артистки, прем'єр Національної опери України Олександр Стоянов підготував для іменинниці оригінальний сюрприз. Обранець Кухар подарував їй мелодію, яку спеціально написав композитор Євген Хмара. У своєму Instagram зірка балету опублікував музику, яку супроводив чуттєвим чорно-білим відео танців творчого дуету.

Олександр також поділився, як створювалася ця мелодія. Так, він описав Хмарі свою дружину, а композитор "зіграв Катю" зі слів її коханого.

"Кохана моя дружино, моя масе, моя музо, мій дороговказе, найкраща мамо, найкраща партнерко за сценою і in crime. У твій день народження хотілося чогось особливого для тебе! Балет я тобі вже дарував... Те, що ти хотіла... теж дарував. І зрозумів, що було б чудово подарувати тобі… Музику… Щоб ти звучала по-особливому. І Женя Хмара прийшов мені на допомогу і зіграв тебе з моїх слів, почуттів та того, як я тебе бачу. Залишилось діло за малим — слухай! Кохаю тебе всім серцем!" – написав Олександр.

У ролику звернувся до іменинниці й сам піаніст: "Тебе ніхто не знає краще, ніж Стоянов. Ми з твоїм чоловіком змовилися, він тебе описав і я зміг це перекласти на музику. Тепер у тебе є своя мелодія і тепер ти знаєш, як ти звучиш".

Прихильники зіркового подружжя були розчулені таким сюрпризом.

Так зворушливо

Як романтично! Ви неймовірні

Вау! Це по-справжньому красиво

Божественно красива Катя, музика та сюрприз

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