Ветеран війни та "Холостяк" Терен дав свій прогноз щодо закінчення війни і якою буде перемога

Також ветеран висловився про перемогу Трампа у президентських виборах США і як це вплине на Україну.

Громадський діяч, ветеран війни, герой шоу "Холостяк" Олександр "Терен" Будько, який раніше розповів про розмір пенсії, дав прогноз щодо закінчення повномасштабної війни і озвучив свої думки, якою буде перемога України.

Ветеран розповів Марічці Падалко для її нового YouTube-каналу, що йому, як і всім українцям, хотілося б скорішого миру і лише на прийнятних для України умовах. Зокрема, аби Україна повернула контроль над усіма окупованими Росією територіями, зокрема й Донецькою та Луганською областями та Автономною Республікою Крим. Однак Терен вважає, що цього зробити не вдасться.

"Все-таки коливання між цинізмом і якимось бажанням власним, можливо, десь інфантильним або мрійним, складно відповісти про те, який… Мир, звичайно, прийнятним для мене був би, як і для всіх українців, території наші всі повернути і щоб все було на своїх місцях. Але, очевидно, що я прекрасно розумію, що нам це не вдасться", - поділився своїми думками ветеран війни.

Олександр Терен / Фото: ТСН.ua

Олександр Будько переконаний, що яким буде завершення війни, залежить лише від України. Перемога у президентських виборах США Дональда Трампа не принесе українцям довгоочікуваного миру. Терен переконаний, що лише українці можуть його вибороти і задля перемоги у війні необхідно вкласти всі ресурси та сили.

"Усі надіялися на Трампа, окрім мене. Я просто не розумію, чому ми маємо на когось надіятись і очікувати від когось чогось, замість того, щоб діяти самим. Мені здається, що не зовсім якось йдеться про перемогу в тому сенсі, в якому всі очікували від Америки, що там Штати ось прийдуть, прийде Трамп і своїм залізним кулаком наведе лад. Ні, ми самі, тільки ми самі можемо його навести. Ані Франція, ані Німеччина, ані Штати. Нам не потрібно ні від кого очікувати дозволів і допомог. Я вважаю, потрібно всіма своїми ресурсами і силами спрямовувати їх, власне, на перемогу", - зазначив Будько.

Олександр Терен та Марічка Падалко / Фото: ТСН.ua

Олександр Терен вважає, що війна все ж таки завершиться перемовинами. За словами ветерана, він не хоче наганяти якийсь страх, однак треба розуміти, що перемир'я також може бути на не прийнятних для України умовах. Тим не менш, Терен наголосив, що не потрібно опускати рук, а продовжувати далі боротися і робити це до останнього.

"Я вважаю, що все ж таки, напевно, будуть якісь перемовини. Про це багато де йдеться, і багато де і за кордоном про це говорять. Тож, на жаль, це навряд чи буде в прийнятних для нас умовах. Це теж треба розуміти. Важко думати і не хочеться наганяти і на людей страху якогось, але хочеться сказати, що боротися точно варто і боротися варто до останнього", - наголосив ветеран війни.

▶️ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: "Холостяк" Терен: Я не зміг відчути шаленого кохання! Відверто в інтерв'ю Марічці Падалко

Нагадаємо, раніше Олександр Терен зізнався, коли стався розкол у стосунках з Інною Бєлєнь. Також ветеран війни зізнався, чому не знайшов кохання на шоу "Холостяк".

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